"Nos acosan sin apresarnos porque el costo político sería muy elevado"

Henry Ramos Allup, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que Nicolás Maduro no ha encarcelado a María Corina Machado, a Henrique Capriles ni a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, porque esto podría representar un costo político demasiado alto para su régimen.

“No han puesto preso a Guaidó, ni a mí, ni a María Corina Machado, ni a Manuel Rosales, ni a Henrique Capriles, por ejemplo. Quizá porque el costo político sería muy elevado y han decidido no pagarlo. Han decidido acosarnos sin ponernos presos”, indicó el parlamentario en entrevista a Somos tu voz.

Ante una posible orden de detención en su contra, Ramos Allup reiteró que no pediría asilo en ninguna embajada. Manifestó que respeta las decisiones de sus homólogos que sí recurrieron a estas opciones.

El ex presidente de la AN manifestó que desea volver al Palacio Federal Legislativo y respondió a quienes lo acusan de ser colaboracionista por no haber sido detenido pese a que le fue allanada la inmunidad parlamentaria.

“Por cierto, por ahí hay algunos que dicen que no nos detienen porque estamos con el gobierno. Entonces, si estamos de acuerdo con el gobierno, para qué nos allanaron”, afirmó.