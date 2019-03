Nora Bracho: En Zulia la policía solo resguarda comercios de oficialistas

"Las fuerzas policiales solo resguardan los comercios de los dueños que tienen que ver con el oficialismo", denunció Nora Bracho, diputada por la Asamblea Nacional.

La parlamentaria zuliana señaló que en la entidad reina la anarquía.

Fedecámaras Zulia contabilizó más de 350 establecimientos saqueados en apenas dos días, luego de la interrupción del servicio eléctrico. La cifra es parcial y va aumentando a medida que pasan las horas con los reportes de sus asociados.

"Los saqueos continúan", confirmó Bracho, que alertó sobre una movilización de más de 100 personas que deambulan por la parroquia Coquivacoa, al norte de Maracaibo, buscando qué saquear, incluso casas.

"No hay gobierno. Los gobernantes están pendientes de otra cosa y no de los ciudadanos", indicó.

Dijo que a pesar de que el servicio comenzó a restablecerse a partir del martes 12 de marzo, zonas como Las Amalias, el sector Panamericano y la urbanización La Victoria, en el oeste de Maracaibo cumplieron una semana completa sin electricidad.

"No es que no tenemos servicio eléctrico, es que no hay agua, no hay puntos de venta, las colas en las estaciones de servicio son interminables y no tenemos qué comer", subrayó.

Al sur del estado Zulia

Del Sur del Lago de Maracaibo se dice poco. La electricidad apenas llegó a partir de las 8:00 pm del martes 12 de marzo, después de más de 110 horas sin el servicio.

"La desinformación es total. La gente ha sufrido mucho, pero ha habido unas muestras de solidaridad bien importantes para salirle al paso a esta eventualidad", indicó Freddy Paz, diputado a la AN.

Aseguró que ni la Gobernación del Zulia ni las alcaldías activaron planes de contingencia. "El viernes pasado hubo saqueos a 9 establecimientos en Santa Bárbara, ópticas y zapaterías, entre ellos. Eso no es hambre sino vandalismo", subrayó.

Dijo que la situación de salud es muy crítica porque el hospital de Santa Bárbara, que atiende la zona, se quedó sin electricidad y los pacientes fueron trasladados a sus hogares.

"Hoy la población está dedicada a buscar gasolina y comprar alimentos. Muchos viajan a Puerto Santander, en Colombia, a una hora en carro desde Santa Bárbara, porque aquí no hay comida", afirmó.