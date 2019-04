Nora Bracho narró cómo fue su detención: “Nos apresaron violentamente”

Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional, denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana la aprehendieron violentamente cuando participaba en una manifestación pacífica en Maracaibo, estado Zulia.

La parlamentaria narró parte de su breve detención por parte de los organismos de seguridad.

"Nos apresaron violentamente, me encontraba en la manifestación pacífica cuando la Guardia Nacional empezó a lanzarnos bombas lacrimógenas. Yo pedía que pararan la violencia pero fue inútil, me arrastraron y me lanzaron (a la tanqueta) como si fuera un saco de papas, y apresaron a tres jóvenes. El funcionario que manejaba la tanqueta me hizo cualquier cantidad de amenazas, hacía como que me iba a pegar", denunció Bracho en una entrevista de radio.

Pese a los señalamientos de la legisladora a los guardias nacionales, la amedrentaron y continuaron la represión contra de los ciudadanos.

"Les decíamos que estábamos luchando por Venezuela, incluso por ellos. El que manejaba la tanqueta golpeó a varios muchachos y gritaba: 'Lánzale las bombas lacrimógenas a los que están allá, a esa mujer", aseveró.

Bracho también denunció que a una mujer la arrastraron entre tres integrantes del cuerpo castrense venezolano y la golpearon en el piso.

Junto al diputado Renzo Prieto, la legisladora fue liberada poco después de su detención.