“Nicolás Maduro no está preso porque no existe Estado de Derecho”

El diputado Juan Guaidó, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, afirmó que el presidente Nicolás Maduro “debió amanecer detrás de las rejas”, en virtud de que el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, lo sentenció a 18 años de prisión por ser culpable de delitos de corrupción y legitimación de capitales vinculados con la constructora brasileña Odebrecht y por la declaración realizada por el presidente de esa empresa, de haber entregado 35 millones de dólares”.

“Maduro no está preso por lo mismo que hoy Juan Requesens tiene 15 días secuestrado en el Sebin. Porque en Venezuela no existe Estado de Derecho. Recordemos que por la misma causa con la que hoy se vincula al presidente está preso Lula Da Silva y en Ecuador está solicitado Rafael Correa”, expresó Guaidó.

Reiteró durante una rueda de prensa que en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el martes 21, se respaldaron de manera unánime la sentencia dictada por el máximo tribunal. “Todos los presentes ratificaron el abandono de cargo de Nicolás Maduro y la responsabilidad penal que tiene, luego de que la fiscal penal lo denunció y los magistrados enviaron la sentencia”, señaló.

Agregó que para proceder correctamente con el mandato del Poder Legislativo debe existir el apoyo de los cuerpos de seguridad. “La labor que hemos realizado nos pone en pie de exigir a los órganos jurisdiccionales correspondientes, el Cicpc, el Sebin o la Fuerza Armada, para apresar a Maduro por haber robado al pueblo”.

Explicó que si se cumple con el arresto del jefe del Estado se debe instalar un gobierno de transición. “Muchos se preguntarán cómo vamos a lograr esto, pero con responsabilidad hay que decirles que no hay una solución mágica. No hay forma de nombrar a una persona hoy y que mañana pueda ejercer el mandato que Nicolás Maduro no ejerce como presidente, sino como dictador”.

El parlamentario señaló que el primer paso para lograr la transición a un nuevo gobierno es un debate en el que participen diversos organismos, partidos y gremios para designar un nuevo poder. “Exhortamos a todos los factores del país a debatir. Hay que consultar al empresariado, a las universidades, a la Academia, a los partidos, al chavismo disidente, a la Fiscalía General de la República, a los magistrados en el exilio. No puede ser capricho de dos o tres personas”.

Indicó que el debate “aclarará los elementos necesarios para ejercer presión sobre el gobierno y salir finalmente de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela como consecuencia de la corrupción”.

Explicó que el principal objetivo “es reunir la fuerza suficiente para poder cambiar el país definitivamente. Designar a un personal que ejerza su mandato realmente. Se debe construir la transición por todos los factores que influyen en el extranjero por la persecución, en el territorio nacional, la Iglesia Católica e, incluso, en el Tribunal Supremo de Justicia”.

Guaidó reiteró su llamado a las autoridades, gremios, organismos y a los venezolanos. “Lo importante es enfrentar este régimen de la forma correcta, como lo que hicimos ayer con el paro”. Exigió a los cuerpos de seguridad comprometerse con el deber de proteger y apoyar al pueblo venezolano. “Pónganse de lado del venezolano que hoy en día no puede comer, que no recibe tratamiento médico y de lado de la Constitución; defiendan el verdadero poder popular”.