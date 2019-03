NetBlocks reportó bloqueo de Twitter y aplicaciones de Google en el país

NetBlocks, organización no gubernamental dedicada al monitoreo de ciberseguridad, indicó este lunes que Twitter y varias aplicaciones pertenecientes a Google como YouTube y PlayStore fueron bloqueadas por el servicio de de internet estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

"Los servicios que incluyen YouTube, Google Play Store y el buzón de mensajes de Android se restringieron parcialmente mientras Guaidó subió al podio en Las Mercedes este lunes, justo después de que se restauraron la imagen de Twitter y la reproducción de videos", señaló NetBlocks mediante su Twitter.

La ONG informó previamente que el acceso a Twitter fue restringido desde las 11:10 am, hora aproximada en la que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, llegó al territorio nacional.

También denunciaron bloqueos en la plataforma de audios SoundCloud debido a que mediante este medio se publicaron varias partes del discurso que emitió Guiadó para el balance de su visita a distintos países de Latinoamérica.

Confirmed: Twitter platform, backend and image servers restricted in #Venezuela from 3:10 PM UTC (11:10 AM VET) as citizens take to streets under hashtag #4MVzlaALaCalle following Guaidó return #KeepItOn ⬇️ https://t.co/g64fOf40y2 pic.twitter.com/RBDk4biqrE

Update: Services including YouTube, Google Play Store and the Android message backend were partially restricted while Guaidó took the podium at #LasMercedes #Venezuela today, just after Twitter image and video backends were restored #KeepItOn pic.twitter.com/gQUyKXMm8W