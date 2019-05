NetBlocks registró bloqueos durante discurso de Guaidó en Las Mercedes

La organización no gubernamental NetBlocks registró este sábado un bloqueo de servicios digitales durante la alocución del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la plaza Alfredo Saldel en Las Mercedes.

Las plataformas de YouTube, Bing y Google fueron restringidas para los usuarios de Cantv, empresa de telecomunicaciones estatal, cuando Guaidó llegó al punto de concentración.

Los ciudadanos salieron a las calles este 11 de mayo para expresar su respaldo a la Asamblea Nacional luego de la detención del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y la pretensión de violar la inmunidad parlamentaria a varios miembros del cuerpo legislativo nacional.

Confirmed: YouTube, Bing and Google services restricted in #Venezuela again, as Guaido speaks to public from Las Mercedes, Caracas following detention of National Assembly deputies; incident ongoing #KeepItOn #11May ⬇️https://t.co/EH6BpnEEG1 pic.twitter.com/wc0Xl87eEL