NetBlocks registró bloqueos durante discurso de Guaidó en Guatire

La organización no gubernamental NetBlocks registró este sábado un bloqueo de acceso a las plataformas de Google, Bing y Youtube durante el lapso que duró una alocución realizada por el presidente interino de la República, Juan Guiadó.

NetBlocks detalló que el bloqueo inició aproximadamente a las 12:10 pm y culminó a la 1:00 pm una vez finalizó el discurso realizado por Guaidó, durante un acto en Guatire, el cual estaba siendo transmitido vía internet.

Indicaron que el bloqueo fue realizado por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), la cual es propiedad del Estado venezolano.

Esta no es la primera vez que ocurre un bloqueo a plataformas de streaming de video durante un discurso realizado por Guaidó, pues el pasado sábado ocurrió un hecho similar cuando este se encontraba participando en un mitin realizado en la plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes.

Confirmed: YouTube, Google services and Bing partially restricted in #Venezuela as Guaidó speaks from #Guatire; incident ongoing #18May #KeepItOn ��https://t.co/HHNUNPSXd4 pic.twitter.com/642IJ5Jc7c