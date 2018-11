Ex ministro de Chávez pide no repatriar capitales confiscados a Andrade

Héctor Navarro, ex ministro del fallecido presidente Hugo Chávez, manifestó que prefiere que EE UU no devuelva al gobierno del presidente Nicolás Maduro los capitales confiscados al ex tesorero Alejandro Andrade.

“Preferiría que, cuando se produzca un cambio de gobierno hacia un gobierno decente, ese dinero sea devuelto a Venezuela", dijo en una entrevista para Aporrea.

El también profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) consideró lamentable que a Andrade no lo investigue la justicia venezolana, sino EE UU. “Me aterra que Estados Unidos devuelva el dinero a este gobierno corrupto, y este gobierno corrupto se lo vuelva a robar”.

Insistió en que el dinero “debe ser devuelto, pero más adelante para ponerlo al servicio del pueblo”.

Con información de Aporrea.