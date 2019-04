Milos Alcalay: “Votación de la OEA es un triunfo doble para Venezuela”

“La extraordinaria votación de la OEA es un triunfo doble, pues no solo ganó Venezuela, sino también se evidenció la usurpación. Es una victoria de la democracia, la libertad. La democratización vuelve a sus puertas”, dijo Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, sobre la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos que reconoce a Gustavo Tarre como representante permanente designado por Juan Guaidó ante ese organismo.

El Consejo Permanente de la OEA se reunió en sesión extraordinaria a solicitud de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú para debatir la aprobación del representante diplomático venezolano ante el organismo.

Alcalay también se refirió a la formalización de Carlos Vecchio como representante de Venezuela en Estados Unidos por el presidente Donald Trump.

El mandatario de Estado de Estados Unidos aceptó el pasado lunes 8 de abril las cartas credenciales enviadas por el presidente interino Guaidó, con lo cual Vecchio fue reconocido formalmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante Estados Unidos.

#10Abr @milosalcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU: No saben lo que quieren, un día quieren permanecer en la OEA y al otro día no, lo que ellos en realidad quieren es atropellar la democracia y la libertad, pero no pudieron. #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/DXycFtnLcl