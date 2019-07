Milos Alcalay: El TIAR no es una solución mágica a los problemas del país

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no es una solución mágica a los problemas del país, dijo el ex embajador de Venezuela en Naciones Unidas Milos Alcalay.

“No es que el TIAR vaya a solucionar el problema en Venezuela, pero sí es un mensaje claro a potencias de otras regiones”, indicó el diplomático este lunes durante el foro “A dos años del 16 de julio”.

Alcalay declaró a El Nacional que el tratado es del tipo defensivo y que a través de él se podría dar la solidaridad hemisférica con Venezuela.

“Si por ejemplo mañana deciden los rusos intervenir militarmente, se da una solidaridad hemisférica a través del TIAR. Ahora, no es una solución en sí misma, no es un tratado ofensivo. Felizmente hasta ahora no ha sido solicitado, pero hoy en día en Venezuela hay militares rusos, hay presencia del hezbolá, de Irán y de Cuba, lo que establece una base jurídica internacional”, dijo.

El diplomático recordó que el TIAR nació en 1947, cuando no había sido creada la Organización de los Estados Americanos, y daba una estructura de defensa ante eventuales intervenciones de potencias internacionales en América.

Alertó sobre la reedición del Foro de Sao Paulo, que se dará en Caracas a finales de julio.

“Ahora vienen con una especie de relanzamiento en Caracas despues de que Diosdado Cabello visitara a Raúl Castro. Quieren iniciar una ofensiva a los demócratas de America Latina por todo lo que ha hecho recientemente la OEA y el Grupo de Lima”, dijo.

Destacó que el Foro de Sao Paulo fracasó en el contienente porque los gobiernos que lo representaban se basaron en la corrupción y en la ineficacia.