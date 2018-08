Millán: “Habrá escasez y destrucción, paquete de Maduro es un fraude”

Ayer a las 10:00 am comenzaron a reunirse en la Plaza Brión de Chacaíto los ciudadanos que acudieron al llamado del Frente Amplio para protestar contra las medidas económicas implementadas por el primer mandatario. “Hoy protestamos porque el sistema económico que impuso Maduro no se ajusta a la realidad del país. Dijeron que la inflación no iba a afectar los nuevos precios controlados, pero todos los comercios subieron los artículos cuando aumentaron el salario”, expresó un hombre que esperaba la llegada de otros manifestantes.

Nancy Núñez, quien participaba en la concentración, aseguró: “La reconversión significa una gran devaluación. El gobierno solo engaña al pueblo haciéndole creer que tiene más dinero, pero es todo lo contrario. Esto se nota cuando vas a comprar un producto y no puedes pagar el precio que tiene”.

A las 11:00 am llegó a la plaza un camión que transportaba parlantes grandes. A pesar de la poca afluencia de manifestantes, los miembros del Frente Amplio, Primero Justicia, Voluntad Popular y Bandera Roja llamaron a los presentes para que se acercaran a escuchar los discursos de los dirigentes y representantes de la juventud.

Jorge Palacios, vocero del Movimiento de Liceístas, afirmó que la reconversión monetaria no solucionará los problemas de los estudiantes en sectores populares. “Si compras uniformes no puedes comprar útiles escolares. Los precios están por los cielos. Y hay un aumento de pasaje que nos afecta directamente. Y dicen que con esos 1.800 bolívares soberanos de salario que decretó Nicolás Maduro se van a solucionar esos problemas: eso es mentira. Este nuevo año escolar, quizás, ni siquiera podamos comprar un lápiz y un sacapuntas”, señaló.

Denunció que los planteles escolares están en condiciones deficientes. “Los liceos se nos caen encima, no hay profesores, no hay instrumentos para trabajar. Es imposible que una reconversión monetaria solucione los problemas económicos de los estudiantes”, expresó.

Jorge Millán, jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia en la AN, afirmó que las medidas económicas del gobierno no representan ningún bien para el país. “Habrá escasez y destrucción. Hemos analizado con expertos economistas y basta conocer las medidas para saber que son un nuevo fraude. Ese salario de 30 dólares se redujo a 12 dólares, porque el dólar paralelo que utilizan los inversionistas, comerciantes y ciudadanos aumentó al doble cuando Maduro fijó esa cifra y, según la ONU, si usted tiene un ingreso por debajo de un dólar diario este es un salario de pobreza”, agregó.

Instó a los venezolanos a luchar contra el plan económico implementado por el gobierno. “Hay gente que piensa que el aumento del salario va a resolver los problemas. Quieren esperar a ver qué pasa con estas medidas que apenas comienzan. Y nosotros les recordamos que este gobierno es mentiroso y nunca toma acciones a favor del pueblo, sino para seguir enriqueciéndose y saqueando a Venezuela.

El diputado reiteró el llamado a la manifestación en las calles. “El pueblo sufre el secuestro del gobierno que hunde el país para mantenerse en el poder. Por eso estamos en las calles, para no permitir que el pueblo se deje engañar y pierda días que son vitales para que el país se recupere. Vamos a retomar las calles y la iniciativa para salir de esta crisis. Tomar las calles es la única herramienta para poder combatir al régimen. Seremos 10 y luego 100, pero pronto habrá millones de venezolanos reclamando por el futuro que nos merecemos y que nos pertenece”, expresó.