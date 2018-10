Militares retirados llamaron a la unidad nacional ante la crisis del país

Militares retirados del Frente Institucional Militar emitieron un comunicado para hacer un llamado a la unión del país ante la crisis migratoria y económica que hay en el país.

"Hacemos un llamado responsable y urgente a todas las fuerzas democráticas del país, a la sociedad civil en general a organizarnos en un frente monolítico de resistencia democrática que asuma el liderazgo y la conducción de los venezolanos hacia la transición política que nos lleve a la restauración de la democracia y el Estado de derecho, superar la crisis nacional y restablecer la prosperidad, la paz y la convivencia", indica el comunicado.

En ese sentido, los funcionarios manifestaron su preocupación ante la falta de organización política y social para encontrar una solución a la situación humanitaria que viven los venezolanos.

A continuación el comunicado íntegro:

Nosotros, los abajo firmantes, ciudadanos militares en situación de retiro, integrantes del Frente Institucional Militar, con la autoridad y legitimidad que nos otorga el hecho de exhibir una larga trayectoria de lucha en defensa de la democracia, de la Constitución Nacional y la institucionalidad militar, nos dirigimos a la nación venezolana con la finalidad de convocar a la unidad de todos los sectores y fuerzas sociales democráticas del país, hoy dispersas y sin un liderazgo que los inspire y conduzca exitosamente hacia el objetivo de restablecer la democracia, la vigencia de la Constitución Nacional y el ejercicio pleno de sus derechos políticos, sociales y económicos.

Los errores políticos, las incoherencias y la insistencia de los partidos políticos agrupados en la MUD de anteponer los intereses personales y grupales a los grandes objetivos nacionales, produjeron su fragmentación y desaparición. Hoy Venezuela, en medio de la peor crisis humanitaria de su historia, marcha aceleradamente hacia la imposición de un sistema totalitario comunista, donde el régimen juega solo, sin una oposición organizada y fuerte, sin un liderazgo consciente de su rol, inspirador y conductor, con una estrategia coherente y clara, que conduzca al país al cambio político deseado y a la transición democrática definitiva.

No hay tiempo que perder, los problemas se acrecientan, las recientes medidas adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro han fracasado, la hiperinflación galopante pulverizó en un mes el incremento de salarios, las protestas gremiales por un salario justo ocupan diariamente y a nivel nacional las primeras páginas de los medios de comunicación. Organizaciones de Derechos Humanos y Conflictividad Social contabilizan en lo que va de año más de 14 fallecidos durante las protestas sociales y cerca de 8.300 protestas a nivel nacional. La situación de alta conflictividad social e inestabilidad política no presagian nada bueno, la disidencia es perseguida, encarcelada o desterrada. Hoy condenamos con horror la muerte trágica y sorpresiva del concejal Fernando Alban, una persona que se encontraba indefensa y bajo la custodia de la policía política.

Más de 5.000 venezolanos salen diariamente por nuestras fronteras, huyendo de la crisis, mientras los que deciden quedarse, luchan día a día para sobrevivir en medio de la escasez, el alto costo de la vida, la crisis de la salud y el caos generalizado. Para colmo de males, con el propósito de generar mayor zozobra y dividir aún más a la disidencia, voceros oficialistas de la fraudulenta ANC anuncian un referéndum para consultar la nueva constitución que un grupo desconocido y sin legitimidad redacta para el gobierno. Esta situación nos obliga a organizarnos y a estar preparados.

Por otra parte, la presión internacional ejercida por la ONU, la OEA, la Unión Europea y muchos gobiernos extranjeros aumenta diariamente ante la negativa de Nicolás Maduro de reconocer la crisis y aceptar la ayuda humanitaria. El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) Filippo Grandi, en su reciente visita a la zona fronteriza de Cúcuta y Villa del Rosario en Colombia, manifestó que la crisis es monumental y aseguró haber visto la complejidad de la situación migratoria venezolana.

Este cuadro anterior de suma complejidad e incertidumbre nos reta y convoca a la unidad superior, sin exclusión ni tiempo que perder; es por ello que los militares agrupados en el Frente Institucional Militar le hacemos un llamado responsable y urgente a todas las fuerzas democráticas del país, a los gremios profesionales, a los partidos políticos, a las federaciones de estudiantes, a las universidades agrupadas en Averu, a las academias, a los sindicatos, a las iglesias, a los medios de comunicación libres, a los artistas y a la sociedad civil en general a organizarnos en un frente monolítico de resistencia democrática que asuma el liderazgo y la conducción de los venezolanos hacia la transición política que nos lleve a la restauración de la democracia y el Estado de derecho, superar la crisis nacional y restablecer la prosperidad, la paz y la convivencia entre todos los venezolanos.

Caracas, 10 de octubre de 2018, suscriben:

Junta Directiva

Vicealmirante Rafael Huizi Clavier (presidente)

General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala (vice-presidente)

Coronel (Ej.) Rubén D. Bustillos Rávago (secretario de organización)

Coronel (Ej.) Luis Enrique Sucre (representante del ejército)

General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez (representante de guardia nacional)

Capitán de Navío Pedro Betancourt (pepresentante de la armada)

Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos (representante de la aviación)

General de División (Av) Manuel Andara Clavier (ex presidente del FIM)

Gral. de Brig. (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt (ex Presidente del FIM)

General de Brigada (GN) Miguel Aparicio Ramírez (ex Presidente del FIM)

General de División (Ej.) Fernando Ochoa Antich (miembro fundador)