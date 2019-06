Mike Pompeo justificó las nuevas sanciones impuestas al régimen de Cuba

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE UU, aseguró que su país tomó medidas en contra del régimen cubano para disminuir su influencia en la situación de Venezuela y Nicaragua.

“Estados Unidos tomó medidas radicales para evitar que los dólares fluyan al régimen cubano para financiar sus actividades represivas y desestabilizadoras en Venezuela y en Cuba”, escribió Pompeo en Twitter.

El Departamento de Estado anunció este martes nuevas sanciones para Cuba. Las medidas restringen los viajes a ese país, permitiéndose exclusivamente trasladarse a la isla por motivos periodísticos, familiares o para asuntos de negocios y diplomáticos.

La sanción también prohíben los viajes educativos grupales de estadounidenses a la isla caribeña, así como la exportación de barcos y aviones privados.

Pompeo sostuvo que “el pueblo cubano, como todo el mundo, merece una nación libre, estable y próspera”.

