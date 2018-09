El mensaje de Luis Florido a los activistas de Voluntad Popular

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional, publicó este viernes una carta dirigida a los activistas del partido político Voluntad Popular (VP).

La publicación del parlamentario ocurre luego de que anunciara mediante Twitter su decisión de abandonar la tolda naranja.

En la misiva, Florido hace un recuento de su participación en VP desde su llegada en el año 2008. Además acotó que deja en el partido varios amigos de su trayectoria política.

A continuación la carta completa:

Carta abierta a los activistas de Voluntad Popular:

Estimados hermanos:

Como todos sabrán el día de ayer dejé de militar en Voluntad Popular.

Dejo hermanos y amigos en VP. Gente con la que compartí, crecí, debatí y construí la organización.

Yo comencé desde 2008. Viajaba todas las semanas a Caracas desde Barquisimeto. Así lo hice durante 10 años y lo sigo haciendo, a veces en avión y desde que me prohibieron viajar en líneas comerciales, en carro.

Fui el primer responsable de la organización, responsabilidad que entregué sin que me lo pidieran, al año. Ya sembrado el partido tocaba a otros regar. Fui su primer coordinador político. Participé y llegué a la dirección nacional con votos, recibidos en el año 2011. Fui representante de VP en la MUD, desde el 2009 hasta principios de este mismo año, responsabilidad compartida con varios dirigentes.

En 2013 fui promotor de una salida política a través de la recolección de firmas para convocar una Constituyente, idea que derivó en “La Salida”. Lamentablemente esta idea no se concretó porque quizá no la vendimos bien a los demás partidos políticos de la Unidad.

Representé en varias ocasiones al partido, en momentos donde Leopoldo estaba injustamente preso y Carlos perseguido y a resguardo, en esos momentos difíciles donde asaltaron la sede del partido.

Participé, por designación del partido, en las primeras reuniones con los cancilleres de América que vinieron a Venezuela buscando un diálogo; yo soy hombre de dialogo y de la política, y por eso el partido me designó, sin embargo no participamos en dicho diálogo con el gobierno de 2014.

Fui el negociador designado por el partido para lograr los acuerdos de las planchas unitarias de 2015, que llevaron a la victoria memorable de diciembre. El partido confió en mí y logramos una gran participación en su conformación, aparte de las primarias en que fuimos victoriosos.

Fui presidente de Política Exterior de la AN desde 2016, desarrollando acciones estratégicas planificadas profesionalmente y puestas a la orden del país de manera pública, notoria y comunicacional, donde, utilizando la legitimidad que obtuvimos como poder público constituido, llevamos adelante la “Diplomacia Parlamentaria” que permitió que se nos abrieran puertas que antes estaban cerradas, pudiendo consolidar una mayoría de 19 miembros en la OEA en conjunto con todo los diputados y el equipo de asesores y profesionales de la Comisión, de su Comité de Expertos, donde convocamos a lo más granado de las Relaciones Internacionales en Venezuela (Diplomáticos, Académicos, Políticos) y por supuesto de actores fundamentales como Almagro, que hoy y a pesar de las dinámicas, se mantiene.

Fui uno de los factores que construyó la fuerza internacional que hoy tiene nuestro pueblo y que denunció en Sur, Centro, Norteamérica y parte de Europa el oprobio que vivía y aún vive nuestra patria a manos del régimen forajido de Nicolás Maduro, negarlo sería mezquino.

Participé en todas las protestas que pude asumiendo los riesgos inherentes a ellas.

En el transitar de mi servicio público como Diputado y Presidente de la Comisión de Política Exterior, me mataron un escolta, me amenazaron de muerte desde los grupos radicales del gobierno.

En dos oportunidades me amenazaron con cárcel si volvía a Venezuela y en ambas regresé, desafiando al régimen. En 2017 anularon mi pasaporte y me dieron prohibición migratoria sin juicio ni tribunales, administrativamente, por lo cual debo siempre salir por la frontera asumiendo los riesgos de hacerlo. Cursan contra mi cinco juicios por traición a la patria introducidos por distintos grupos del régimen.

No tengo nada que demostrar.

Hice la Gira Nacional “Venezolanos sin Pasaporte” y la gira internacional “Fuerza Venezolanos”, que buscó promover con las cancillerías de América la extensión de los pasaportes aún vencidos. Algunos creían que fue una locura plantear eso. Gracias a esa idea y al apoyo total de la AN que dejó registro de ello en un acuerdo parlamentario, hoy eso se convirtió en una realidad y se benefició a miles de venezolanos en el exterior.

Participe en las negociaciones de República Dominicana, enviado por Leopoldo López y lo hice convencido de que es una ruta amarga que estamos obligados a transitar, pero que es necesaria por el bien de la patria. Verte la cara con tus enemigos, con quienes han oprimido al pueblo venezolano, con quienes ostentan el poder, es desagradable, sí, pero también somos conscientes que cerca de 70% de las transiciones en la historia se han construido y alcanzado por la vía negociada, así que fue un paso obligatorio que despertó aún más a la Comunidad Internacional. Por cierto, ayudé a montar la participación internacional con países miembros del Grupo de Lima.

Fui el primero en retirarme de esa negociación cuando no funcionaba y el régimen le quitaba seriedad anulando a los partidos.

Habría querido más apoyo y respaldo político para defender mi participación en ese escenario, porque les recuerdo que no me representaba a mí mismo, sino a un partido.

Muchos actores, que juegan a la nada, que pintan pajaritos preñados y que buscan la destrucción del parlamento, aseguraron que los diputados que asistimos a esa negociación, habíamos aceptado la constituyente, entre otras acusaciones. No ocurrió y nunca se disculparon. Incluso intentaron sembrar la matriz de que yo tenía contratos con el régimen para descalificarme, una canallada total y una falsedad enorme, e incluso me atribuyeron una familiaridad inexistente con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Yo no tengo la culpa de los más de 30 hijos fuera de matrimonio de mi abuelo, a quienes en su mayoría, no conozco.

Aún después del fracaso de las negociaciones, yo creí que debíamos dar la lucha electoral definiendo un candidato unitario que confrontara al régimen, lo desafiara y que si nos hacían fraude, nos liderara, tal y como sucedió en el caso de Perú con Toledo contra Alberto Fujimori, cosa que llevó al Poder transitoriamente a Valentín Paniagua y luego a Toledo en el marco de unas elecciones democráticas. Caso contrario y así lo advertí, entraríamos en “la nada”. Allí estamos hoy. Mi salida de la Comisión de Política Exterior y ahora mi salida del partido son actos interconectados, uno se deriva del otro y tienen que ver con la visión política y las desavenencias que de allí se derivan. El invento de destructivos sectores que hablaban de que mi salida se debía a recursos recibidos, fue absolutamente falso y perverso para intentar destruirnos moralmente y así quedó demostrado.

Igual seguiremos transitando juntos el camino de la lucha contra el régimen y sus nefastas consecuencias.

Reitero que todo el que promueva la confrontación fratricida en Venezuela tendrá mi rechazo, sea este quien sea y no importando lo que represente, yo no creo en la guerra para salir de esto, porque la guerra es la negación de la política y no podemos salir de esta tragedia con más tragedia. Por ello es importante:

1. Acompañar al pueblo que sufre y reclama.

2. Construir la transición desde la AN y sin complejos.

3. Evitar la Balcanización de Venezuela y exigir que las FAN cumplan su rol Constitucional.

4. Reconstruir la vía Electoral.

5. Reunificar la familia Venezolana logrando el cambio. Sin país no hay familia.

Me despido de los activistas de VP con el cariño de siempre, tienen ustedes en mi a un amigo sincero y leal, espero que esta decisión nos acerque y nos permita seguir trabajando juntos, haciéndole a cada ciudadano el llamado a levantarse, a dar la batalla en Venezuela por dura que esta sea, a seguir construyendo el camino por Una Mejor Venezuela. ¡Vamos pa'lante!

Luis Florido, en Barquisimeto a los 21 días del mes de Septiembre de 2018.