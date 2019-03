Mejía: Persiguen a VP porque es el único partido que no se rinde

Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró este jueves que Nicolás Maduro persigue a los dirigentes de Voluntad Popular porque son los únicos que no se “rinden ni se arrodillan”.

“Por qué la persecución contra nuestro partido. La respuesta es muy clara, porque no nos rendimos, no nos arrodillamos, porque no nos acostumbramos a vivir así. Luchamos día a día para más nunca nadie tenga que vivir un apagón”, dijo Mejía.

El parlamentario exigió libertad plena para Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó, porque no cometió delito alguno. “A nosotros no nos interesa si esto fue un error, una contradicción o una decisión de arriba, de los que estamos seguros es que tiene que haber libertad inmediata”, señaló.

Mejía aseguró que Nicolás Maduro cometió un error con sus acciones, puesto que los aliados que aún lo apoyan dejarán de hacerlo.

“Ya hemos visto las respuesta de los países de todas las latitudes y eso no va a parar. Las consecuencias las va a sufrir este régimen que se va quedando sin opciones”, señaló.