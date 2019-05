Mejía en la clandestinidad para evitar ser rehén de Nicolás Maduro

El diputado venezolano Juan Andrés Mejía dijo este sábado a la agencia Efe, desde la clandestinidad, que está tomando medidas de seguridad para evitar ser un "rehén de la dictadura", luego de que la justicia, que lo acusa de rebelión, pidiera dejarlo sin inmunidad parlamentaria.

"Yo estoy en Venezuela, estoy tomando medidas de seguridad para evitar ser un nuevo rehén de la dictadura", dijo el legislador de 32 años que se niega a revelar su paradero por la posibilidad de ser encarcelado, como ocurrió esta semana con el primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, también acusado de rebelión.

Desde la clandestinidad, el joven diputado se dijo "consciente de que nos enfrentamos a una dictadura" y denunció que él, Zambrano y los otros ocho diputados procesados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) están siendo perseguidos por una corte que actúa "a espaldas de la Constitución y a espaldas del pueblo de Venezuela".

"Estoy evaluando cuáles serán mis próximas acciones (...) estoy tomando el tiempo y las medidas de seguridad necesarias para pensar. Cualquier decisión que tome será pensando, antes que todo, en mi país, pero también en mi familia. Yo soy padre de una niña de un año y medio y por supuesto que eso es muy importante para mí", añadió.

Mejía, coordinador político del partido Voluntad Popular (VP), es acusado junto a otros 9 diputados de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado.

Esto, según el Tribunal Supremo de Justicia, por haber apoyado el levantamiento que el pasado 30 de abril encabezó el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.

El diputado cree que, aunque hasta ahora los organismos de seguridad no han ido a buscarlo a su residencia o lugar de trabajo, el riesgo de detención es inminente, especialmente luego de que Diosdado Cabello asegurara que aumentará la cifra de legisladores tras las rejas.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas y liderada por Cabello, dio por levantada la inmunidad de siete diputados, atribuyéndose competencias exclusivas del Parlamento, y en los próximos días planea dejar sin fuero también a Mejía y otros dos diputados que engrosaron la lista de acusados del TSJ.

Consultado sobre las razones por las que cree que está siendo procesado, el legislador señaló su militancia en VP, el partido de Guaidó, y su trabajo en contra de Nicolás Maduro.

Mejía aseguró que mantuvo contacto con los colegas que están en la misma situación jurídica, tres de ellos refugiados en embajadas y uno exiliado en Colombia, y todos están convencidos de que están haciendo lo que les corresponde.

"Ninguno arrepentido de lo que hemos hecho, que no ha sido otra cosa que defender la Constitución, ninguno con dudas acerca de qué debemos hacer, que es seguir luchando y todos firmes con la convicción de que esto va a cambiar", sostuvo.

Asimismo, aseguró que entre la decena de diputados señalados por la Justicia hay cohesión, unión y claridad, por lo que cree que el Parlamento, de mayoría opositora, no se dejará manipular con estas acciones del Ejecutivo y TSJ.

"No he notado en ninguno de mis compañeros desánimo, no he notado en mis compañeros ningún tipo de arrepentimiento, tampoco ningún tipo de cizaña que pudo haber sembrado el Gobierno para dividirnos", dijo.

Además, señaló que ha conversado con Juan Guaidó sobre cómo avanzar en la ruta que se han planteado para cesar la usurpación que consideran hace Maduro de la Presidencia. "El mensaje que me han dado (sus compañeros) es que lo más importante es no dejar de hacer lo que estamos haciendo (...) la recomendación que me ha dado el presidente Guaidó es que no abandone ese trabajo pase lo que pase y es precisamente lo que estoy haciendo", sumó.