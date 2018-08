El Movimiento por la Democracia e Inclusión (MDI) emitió un comunicado para fijar su postura sobre el presunto intento de atentado contra el presidente Nicolás Maduro, realizado este sábado en la avenida Bolívar.

Aseguraron que sienten desconfianza por las declaraciones oficiales ofrecidas por considerar que están llenas de contradicciones.

“Nos sumamos al sentimiento de desconfianza ante la versión oficial, llena de contradicciones y que deja muy mal parado todo el sistema de seguridad gubernamental y los protocolos que deben cumplirse o se supone que deben darse en sucesos como estos”, se lee en el comunicado.

El movimiento también señaló que, si se trató realmente de un intento de magnicidio, rechazan la situación. Sin embargo, enviaron un mensaje de alerta ante los crímenes que quedan sin respuesta en Venezuela.

Cuestionaron, además, la velocidad en la que procesaron a los autores materiales del presunto ataque contra Maduro e indicaron que “pareciera que hay una justicia plena, expresa, a disposición de los que tienen el poder, y una impunidad absoluta que se topa con el silencio de autoridades y tribunales, pasando por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para el resto de la nación”.

La organización destacó la importancia de realizar acciones coordinadas para iniciar el restablecimiento de la democracia en el país.

“Desde MDI no confiamos en las investigaciones oficiales”, reiteraron.

Culminaron el comunicado con la advertencia de que “el verdadero magnicidio es el que se prepara contra el pueblo con un paquetazo económico madurista que dejará en pañales lo que hasta ahora hemos vivido”.

A continuación el comunicado completo:

El Movimiento por la Democracia e Inclusión (MDI) se pronuncia sobre lo acontecido el sábado 4 de agosto de 2018:

El verdadero magnicidio es el que vive el pueblo venezolano

Una profunda matriz de incertidumbre y desconfianza se cierne sobre la versión oficial de un supuesto intento fallido de magnicidio sucedido en la Av. Bolívar de Caracas este sábado 4 de agosto, en el acto de Parada Militar en conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde el MDI nos sumamos al sentimiento de desconfianza ante la versión oficial, llena de contradicciones y que deja muy mal parado todo el sistema de seguridad gubernamental y los protocolos que deben cumplirse o se supone que deben darse en sucesos como estos.

Si el hecho, tal como se afirma por parte del gobierno, es un intento de magnicidio frustrado, merece todo nuestro rechazo. Sin embargo nos permitimos levantar algunas voces de alerta en un país donde cientos de miles de crímenes de venezolanos quedan aún por resolver y que están en manos de la "justicia" como el de Danilo Anderson que espera por su esclarecimiento, como la cantidad de muertes prevenibles de cientos de compatriotas, niños, madres, abuelos que buscando alimentos o tratamientos oportunos en el sistema público de salud o de alimentación para atender sus dolencias, se han ido en medio de una absoluta impunidad, o de los reos que han sido abatidos o muertos en condiciones no esclarecidas dentro de instalaciones policiales y penitenciarias sin que sus familiares hayan podido siquiera reconocerlos, o el caso del mismo Óscar Pérez y un grupo de personas que siendo francamente opuestos al régimen fueron exterminados, ejecutados a la vista de toda la opinión pública nacional e internacional, violando los principios mínimos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Es realmente inexplicable cómo sin apenas pasar dos horas del suceso ya se habían "procesado a los autores materiales" de un hecho que ni siquiera ha podido ser investigado en su totalidad. Pareciera que hay una justicia plena, expresa, a disposición de los que tienen el poder, y una impunidad absoluta que se topa con el silencio de autoridades y tribunales, pasando por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para el resto de la nación. Al parecer por la pronta y rauda respuesta, fue un hecho acaecido en otro país que no conocemos los venezolanos del común. Nos alegramos por quien supuestamente fue víctima de un suceso fallido, triste para el resto del país que clama por justicia.

Nuestra acción va dirigida como organización al restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho, y para nosotros esto debe partir de acciones coordinadas para lograr que por vía de un gran acuerdo nacional o por el desarrollo de otro 23 de Enero, demos inicio al restablecimiento de la democracia en un país gobernado por pranes.

Desde MDI no confiamos en las investigaciones oficiales, y por ende aspiramos que cuando se restablezca la democracia podamos aclarar tal suceso, mientras tanto seguimos centrando nuestra atención en apoyar las luchas de aquellos que no pueden vivir de su salario, aquellos que reclaman salud, servicios públicos y en general, una vida digna.

Nuestro llamado es a seguir la lucha y rechazar cualquier acción de terrorismo de Estado que pretenda disminuir los logros que se desarrollan desde los sectores gremiales organizados, así como desde el Frente Amplio Venezuela Libre en cuanto a la convocatoria a una “Huelga Nacional” y el rechazo al censo indignante para el establecimiento del “Clap gasolinero”.

Así mismo advertimos que el verdadero magnicidio es el que se prepara contra el pueblo con un paquetazo económico madurista que dejará en pañales lo que hasta ahora hemos vivido.

¡Unión, Organización y Lucha! Contra la #KakistocraciaMadurista