“El mayor obstáculo en estos comicios es que la gente se quede en su casa”

El oficialismo y una parte de la oposición se mide hoy en las elecciones de concejales, que fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral con un año de retraso. Ambos enfrentan el fenómeno de la abstención, señalan expertos. Los partidos y candidatos que participan tienen el reto de movilizar a los ciudadanos para ganar un espacio en los 335 cabildos municipales del país: se escogerán 2.459 cargos entre principales y suplentes.

Félix Arroyo, técnico electoral de Acción Democrática; Ignacio Ávalos, integrante de la directiva del Observatorio Electoral Venezolano y Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos coincidieron en que el escepticismo, la desconfianza en el árbitro comicial, la inhabilitación de 90% de los partidos de la oposición –según denunciaron representantes de ONG venezolanas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– y la separación de la elección concejales de los comicios de alcaldes, que se realizaron el 10 de diciembre de 2017, han configurado un proceso atípico, del cual se prevé una baja participación, coincidieron.

Seijas explicó que si bien la participación en las elecciones municipales es tradicionalmente baja debido al poco interés de los ciudadanos hacia ese tipo de comicios, esta vez la abstención también afecta al oficialismo, que usualmente obtiene mayor cantidad de voto porque tiene ventaja en cuanto a su maquinaria de movilización y recursos.

En cambio, los candidatos por los partidos opositores y por las asociaciones de vecinos que conformaron alianzas para participar en “defensa del municipio” se les hace más complicado, pues enfrentan la estructura de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, la desconfianza en el CNE y la falta de credibilidad de la dirigencia opositora, aseguró Seijas.

“El principal reto que tienen es llevar la gente a las urnas de votación. Esta es una elección que levanta poco interés. La gente no termina de entender la importancia de los concejales”, agregó.

Arroyo afirmó que “el mayor obstáculo en estas elecciones es que la gente se quede en su casa y no vaya a votar”. “No se gana absolutamente nada con no votar. Seguro tenemos estas elecciones porque hubo abstención en los comicios anteriores, porque cuando el gobierno ve que la gente no va a votar pone elecciones y gana limpiamente porque la gente no participa”, indicó.

Dijo que la importancia del voto en esta oportunidad es que los ciudadanos “protejan” a su alcalde y en el caso de que no sea de su preferencia, el ciudadano puede contribuir para que haya una mejor contraloría en el municipio.

“Lo que produce la abstención, entre otras cosas, es el escepticismo político de la población. No hay un relato político que convenza a la gente, ni de un partido ni del otro. Eso no es bueno, afecta la democracia y debilita el voto, pues los ciudadanos han perdido la fe en el sufragio como un factor de cambio”, explicó Ávalos.

Describió que desde el Observatorio Electoral, pudieron constatar que salvo a que el tiempo de organización de los comicios de concejales estuvo más apegado a la ley, se repiten algunas irregularidades de los comicios anteriores, entre ellos, el irrespeto a los manuales que establecen los parámetros para una elección democrática, imparcial, transparente y confiable.

El voto. Organizaciones políticas, alcaldes y vecinos se han enfrentado la abstención como el principal obstáculo para las elecciones de hoy. Aseguraron que llamados a la no participación que han realizado algunos partidos, la parcialidad y poca credibilidad del Poder Electoral y el ventajismo y los abusos del gobierno son algunas de las causas de la desmotivación de voto.

Josy Fernández, presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela y representante de La Fuerza del Cambio, criticó los llamados a abstención. “Muchos de los que llaman a abstención viven en estos municipios donde hay calidad de vida. No entendemos por qué quieren cambiar sus condicione”, manifestó.

“Partidos han desmovilizado el voto usándolo como una herramienta contra el régimen, pero no cuentan con lo importante que es encadenar las protestas con elecciones”, mencionó Griselda Reyes, secretaria general de Acción Ciudadana en Positivo.

El secretario general de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, indicó que “la parcialidad del CNE en su condición de árbitro, y los abusos, atropellos y el ventajismo del Ejecutivo, también hace que la gente se abstenga”.

Agregó que el gobierno manipula a los ciudadanos a través de las bolsas de comida y los bonos o beneficios otorgados a través del carnet de la patria para que voten por el Partido Socialista Unido de Venezuela y eso genera desconfianza. “La gente tiene que entender que el voto es secreto. El gobierno ha sabido manipular y la oposición no contrarresta porque no toma tiempo en educar a la gente”, aseveró.

Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, sostuvo que los comicios de concejales históricamente han contado con una altísima abstención y ahora con elecciones a destiempo y “este CNE en el que nadie cree”, será mayor.

Pese a esta situación, vecinos y dirigentes políticos señalaron que mediante charlas, foros, recorridos y puerta por puerta han motivado a la gente a participar. “La gente está asumiendo un compromiso con su casa, con su cuadra y edificio. ¿Qué pasaría el 10 de enero de 2019, si no votamos? Entregaríamos los municipios, el país y después..?”, señaló Fernández.

Rafael Guerra, presidente de la Asociación de Vecinos Los Palos Grandes, aseguró que se observa mayor disposición, pero “falta que la gente se convenza”. “En Chacao es muy complicado que el oficialismo gane, sin embargo, se pueden perder las cámaras por la no partición”, alegó.

Claudio Vivas, director de la Asociación Civil de Los Naranjos afirmó que en las urbanizaciones los ciudadanos se han mostrado más dispuestos porque “quieren defender su casa”. “Aunque sea el mismo CNE, se debe defender el municipio”, señaló.

Wilter Ochoa, representante de la Asociación de Vecinos 100% Santa Mónica, sostuvo: “Hay personas que a última hora dijeron que quieren participar y otras que dicen que con este CNE las elecciones son un fraude. La abstención puede ser mayor que en las elecciones de alcaldes”.

Destacaron la importancia de este proceso comicial, en el que, a juicio de Reyes, están en juego “las alcaldías, la tranquilidad y la paz de los vecinos”.