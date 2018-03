Más de 60 militares han sido detenidos por conspirar en los últimos 4 años

Más de 60 militares activos y retirados han sido privados de libertad por presuntamente estar incursos en conspiraciones contra el gobierno. La lista que manejan defensores de los detenidos la encabeza el ex ministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, imputado en enero de 2017 como parte de las investigaciones del Comando Antigolpe.

Las más recientes detenciones fueron el 2 de marzo, con la aprehensión de nueve militares del Ejército, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro del Interior, que fue trasladado a la Dgcim el martes y el teniente coronel Carrasquel Vargas, comandante de la Unidad de Fuerzas Especiales del Ejército.

“Nosotros estamos preparados para cualquier intento desestabilizador y por eso le caemos primero a los conspiradores, como el caso del general Rodríguez Torres, quien andaba en esa jugada y hoy está detenido”, aseveró ayer la gobernadora de Lara, almiranta retirada Carmen Teresa Meléndez, al portal Noticias Barquisimeto.

El general retirado Gonzalo García Ordóñez, ex jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada, señaló que “el gobierno evidencia que su estrategia es llegar a las elecciones del 20 de mayo con muy bajo costo político”.

Sostuvo que desde la expulsión y degradación de varios militares, incluidos siete altos oficiales como el general Baduel y el general Ramón Lozada Saavedra, se ha evidenciado que el mensaje es contener cualquier descontento en los cuarteles. Pronosticó que se incrementará la persecución a civiles y militares.

“Sacan a un general y meten a otro. El gobierno cobra la disidencia a sus acólitos. Estas detenciones buscan disuadir frente a la posible estampida de parte de la clase gobernante por la persecución a la corrupción y la violación de derechos humanos”, dijo.

Instancias internacionales. El Movimiento Amplio Desafío de Todos rechazó la detención de su fundador, Miguel Rodríguez Torres.

Indira Urbaneja, coordinadora del movimiento y miembro del Frente Amplio, leyó un documento en el que rechazan la detención del mayor general Miguel Rodríguez Torres el martes en la tarde.

Acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos a denunciar el caso: “Somos chavistas con moral. Hacemos responsables al presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente Tareck el Aissami y a los cuerpos de inteligencia por la integridad de nuestro compañero, y rechazamos el intento de convertirlo en un falso positivo”.

Jorge Rodríguez, padre del militar retirado y ex alcalde mayor del Alto Apure, aseguró que el gobierno no conseguirá pruebas que incriminen a su hijo por delitos de traición a la patria o por fracturar la unidad monolítica de la FANB. El ex ministro Rodríguez Torres fue presentado ayer en la tarde ante el Tribunal Militar Tercero de Control.

Expediente amplio. El abobado Alonso Medina Roa dijo que el ex ministro Miguel Rodríguez Torres fue mencionado en el expediente que maneja el Tribunal Tercero de Control Militar, a cargo del capitán (GNB) Mickel Amézquita Pion.

Medina Roa, defensor del comandante del Batallón Ayala y de otros oficiales, añadió que durante la presentación de los nueve militares se mencionó que el ex ministro habría participado en reuniones con los supuestos conspiradores acusados de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.

Los encuentros, según la acusación, se habrían dado dentro de la operación que, según el informe de contrainteligencia, se denominaba ““Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo”.

Ocho de los militares fueron trasladados ayer a los sitios de reclusión ordenados por el juez, entre ellos Ramo Verde y el Centro de Procesados Militares de Maturín. El teniente Coronel Igber Marín Chaparro, comandante del Batallón Ayala, no fue llevado a la cárcel de Santa Ana en Táchira. Permanecerá en la sede de la Dgcim.

Maltrato en la Dgcim

El general (GNB) Ramón Lozada Saavedra, detenido en la Dgcim desde enero de 2017 e investigado por rebelión, presenta un severo cuadro de desnutrición, informó su abogada, Yasnaia Villalobos. La defensa ha solicitado cuatro veces el otorgamiento de medidas cautelares para el oficial por razones humanitarias. Sostuvo que el militar ingiere un promedio de 200 calorías diarias.

“Hace 7 meses, cuando pesaba 52 kilogramos, el general Lozada Saavedra fue diagnosticado por la junta médica del Hospital Vicente Salias de desnutrición aguda, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y trastorno mixto de ansiedad y depresión. Pedimos la hospitalización para restablecimiento de su salud ante el Tribunal Militar Primero de Control y ante el presidente de la Corte Marcial. Pesa 43,800 kilos”, dijo.

Villalobos señaló que luego de la degradación de Lozada Saavedra, pese a que la defensa asume que la medida implicaría bajarlo al grado inmediato inferior, en la Dgicm persiste el maltrato y ni siquiera es reconocido como militar.