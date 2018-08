Marrero: Yo no me sacaré el carnet de la patria

Roberto Marrero, miembro del partido Voluntad Popular, aseguró que la clase media opositora pasó de ser un peligro verdadero para el gobierno a ser obsecuente con el Estado.

“Qué tiempos aquellos en que ese grupo opositor duro, muchos de ellos declase media orgullosamente opositora, antichavista y ‘escuálida’ jamás se habrían sacado el carnet de la patria” indicó Marrero.

El dirigente opositor señaló que bajo ningún concepto tramitará la obtención del carnet, sin importar si esto afecta o no al gobierno de Maduro.

“El país tiene problemas tanto más o graves que el carnet y sinceramente, no sé qué tanto perjudique a Maduro el no sacármelo. Igual no me lo sacaré”, acotó.

A continuación el texto completo:

Del Cupo Cadivi al carnet de la patria

Qué tiempos aquellos en que ese grupo opositor duro, muchos de ellos de clase media orgullosamente opositora, antichavista y escuálida, jamás se habrían sacado el carnet de la patria “Jamás de los jamases”; esa oposición era un verdadero peligro para Chávez y él se ocupó de esta amenaza.

Dicen que por consejo del perverso Fidel, Chávez creó las “misiones” para enfrentar el revocatorio del 2003, que terminó siendo en 2004, el año en que ya él debió haberse ido, recuerden que fue electo por un período de cinco años, hasta diciembre de 2003; pero la presidenta de la Corte Suprema le echó una "ayudaíta", y Chávez alargó el período a seis años con una reelección; en fin, Chávez creó las misiones, recuerdo la misión Robinson, mercal etc. ninguna para los escuálidos, para ellos no había misión; bueno sí que la había, pero no podían llamarla así, fracasaría como fracasó poco después “clase media en positivo”.

Así nació una misión totalmente opuesta a la misión “barrio adentro”, la misión “viaje pa’ fuera” o “dólares para privilegiados que tengan pasaporte”, oficialmente bautizada “Cupo Cadivi”. Tenía dos versiones: cupo viajero de cinco mil dólares y cupo internet de tres mil dólares, ¡¡¡una misión o subsidio para que la clase media accediera a dólares baraticos!!!, y empezó la fiesta, muy modesta comparada con el despilfarro de Pdvsa y “Pudreval”, pero fiesta al fin; se empezaron a ver carteles en tiendas de Miami o Aruba: “Se acepta cupo Cadivi”, era como magia, entraban a “comprar” y después de una comisión por “raspar” el cupo, ¡los comerciantes regresaban dinero en efectivo!

Tenías ese derecho, así como se oye: “derecho”, esa vaina era tuya, ¡no de Chávez! Con el cupo internet podías comprar desde Venezuela pasajes, hotel y todavía quedaba alguito para Amazon; con el cupo viajero ocurría un fenómeno hermoso y reconciliador... Las familias y amigos empezaron a viajar juntos, miles de yernos empezaron a soportar y hasta querer a esos seres maravillosos que son “las suegras”, las familias se reencontraban gracias al hoy comandante eterno; viajaron cuñados, familiares lejanos y cualquier amigo, por fastidioso que fuese, incluso de esos que ni de broma los invitas para tu casa el 31, pero a la fiesta de Cadivi, ¡todos eran convidados!, ¡la magia del trueque de viaje por cupo los reconciliaba! todo el que cumplía con el requisito de tener tarjeta de crédito y pasaporte, se convertía en un tipo “buena vaina”, y era candidato pal’ viaje, nunca faltaba un cuñado vago sin tarjeta de crédito, pero todo sea por la suegra, y bueno, por más que sea es familia y se incluía en el viaje, eso sí a cambio del cupo internet. Chávez logró entretenerlos con el cupo; así miles de millones de dólares fueron a parar a manos de opositores que nunca apoyaron a Chávez... aunque hay críticos que dicen, que “si había algo de humillación”, pero valía la pena; había que hacer una carpetica y llenar unos requisitos que cambiaban semana a semana según el capricho del funcionario de turno, y hacer una cola humillante, algunas similares a las de hoy con el carnet de la patria, pero había que hacerlo; “¡¡porque esos dólares son míos, y no se los voy a regalar al gobierno!!”

Muchos de los venezolanos que han emigrado por Maiquetía, viajaron por primera vez con su cupo Cadivi, los que no tenían visa gringa fueron a Argentina, México, República Dominicana, España etc.; cada año conocían otros países y culturas... ya al tercer viaje eres un ciudadano más universal y mientras más universal más abierto a los cambios, por ejemplo: a emigrar.

Con Maduro cambió todo, un país en crisis, bajos ingresos petroleros, hiperinflación etc., sin dinero para las misiones, hay que recortar, no hay cama pa’ tanta gente, además la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional obstaculizó el endeudamiento financiero, Maduro decide profundizar la crisis, provoca el éxodo, que se vayan todos y todas, mientras menos gente más fácil de controlar la cosa, ¡es simple!

Hoy ríos de venezolanos huyen de esta tragedia, muchos votaron por Chávez y hasta por Maduro.

Hace rato esto dejó de ser un dilema opositor vs chavismo.

De aquella clase media que viajó con Cadivi, muchos no se sacarán el carnet de la patria, entre otras cosas, porque hoy muchos son parte de la diáspora.

Yo no me lo sacaré y recomiendo ¡NO sacarlo!, pero ¿cómo descalificar a quien se lo saca?, cuando se tiene comida, la decisión es más fácil... ¿y si yo no tuviese con qué comer?, si yo dependiera de mi pensión que me gané trabajando 30 o más años, ¿renunciaría a ella y se la regalaría a Maduro?

Maduro está logrando, ayudado por la anti política, desmoralizar, dejarnos sin esperanza, nos quiere convencer que la única salida es irse.

Hoy muchos opositores que aún quedamos en el país que no nos vamos a sacar ese carnet.

Y no vamos a humillarnos por gasolina barata, gasolina a la que tenemos derecho porque o se fabrica en Venezuela o es importada con el dinero de la renta petrolera que también es nuestra. Pero preferimos comprar a un precio más caro o internacional, (aún a riesgo de que Maduro use esos recursos para perpetuarse en el poder) para no arrodillarnos por una limosna. Maduro con esa plata no sé si comprará lacrimógenas para reprimirnos o equipos anti motín, o le enviará esa plata a Cuba. El pueblo está cansado de tanta humillación, el dilema: con carnet te humillas y sin carnet contribuyes a financiar a Maduro.

Yo firmé, refirmé y no me sacaré el carnet.

El país tiene problemas tanto más o graves que el carnet y sinceramente, no sé que tanto perjudique a Maduro el no sacármelo. Igual no me lo sacaré.