Marrero: “Maduro sabía que no tenía cómo mantenerse en el poder”

A continuación el texto completo:

La Dictadura a color.

Este novedoso concepto, surge durante el juicio de Leopoldo López ante la necesidad de calificar el regimen de Maduro como lo que es: una Dictadura.

En el 2014 gran parte del liderazgo político se negaba a calificar a Maduro y su régimen de Dictadura, cosa que ya desafortunadamente hoy por hoy Maduro con sus acciones ha dejado claro a Venezuela y el mundo.

La metáfora viene de la novela de RCTV “Estefanía” que trataba sobre la dictadura de Pérez Jiménez; los venezolanos hasta la época no sabíamos que era una dictadura ya que habían pasado más de 50 años de la última y la única referencia que teníamos era esa novela que fue todo un éxito, con magistrales actuaciones de Pierina España, Gustavo Rodríguez y Tomas Henriquez. Ha pesar de ya haber televisión a color, la pasaban en blanco y negro, más evidente aún que las dictaduras eran cosa del pasado. Hasta que llegó Maduro...

Maduro sabía que no tenía cómo mantenerse en el poder a no ser que fuera por la fuerza...algún día veremos los videos del juicio de Leopoldo López cuando desde el banquillo de los acusados califica a Maduro de Dictador a Colores.

Así fue como Maduro instaló esta dictadura que Carlos Vecchio describe tan bien en su libro “LIBRES” como la primera en su género “La dictadura de Colores”.

Es a colores por ser tecnológica, se actualiza día a día, usa los recursos modernos para dominar y reprimir: te graba en Hi Definition, reprime la manifestación mientras un drone graba la marcha y ubica a sus víctimas, no cierra los medios como una dictadura clásica, no, los compra caro y en $, les hacen una oferta que no podrán rechazar (como hacen los mafiosos) ademas de la exorbitante suma, la oferta incluye no asesinar ni meter preso al dueño del medio ni a su familia. En todo sentido es una Dictadura de avanzada, bloquea todo camino democrático y fabrica una oposición que si puede tener partidos y presentarse en elecciones (por que le tiene pavor a una elección aún amañada contra un contendor real) necesita una ilusión de oposición, que haga política tranquilo y tener con quien debatir en sus medios “privados”.

Es única en su especie. Chávez no logró el hombre nuevo. Pero Maduro si logró el Dictador Nuevo. Un Dictador HD.

Roberto Marrero