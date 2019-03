Marrero es un “chivo expiatorio” para llegar a Juan Guaidó

La detención y encarcelamiento de Roberto Marrero, director del Despacho de la Presidencia encargada de Venezuela y mano derecha de Juan Guaidó, es un medio para llegar a él y amenazarlo, aseguraron Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia; Joel García, abogado penalista y defensor de los derechos humanos; y Fernando Spiritto, politólogo.

Marrero fue detenido la madrugada del jueves 21 de marzo por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la residencia Los Naranjos de Las Mercedes, horas después de que Diosdado Cabello lo nombrara en su programa televisivo.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, y Nicolás Maduro involucraron al también abogado del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, con un presunto grupo criminal que quería efectuar ataques terroristas en el país.

“Con la captura de Marrero, la implicación con grupos terroristas y la siembra de armas, se busca derrumbar o afectar directamente a Guaidó. Con las declaraciones de Reverol y Maduro puedo decir con toda seguridad que está montada una olla de manera de detener a todos los relacionados, incluido el mandatario interino”, afirmó García.

Recordó que el político ha desempeñado un papel fundamental en el trabajo de Guaidó desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, por lo que no descarta que continúen la persecución contra personas cercanas al entorno del presidente encargado “para quebrar voluntades y sembrar desesperanza”.

El mandatario interino tenía prohibición de salida del país, de acuerdo con una sentencia que dictó el Tribunal Supremo de Justicia el 29 de enero, no obstante realizó una gira internacional en el marco del ingreso de la ayuda humanitaria. Daniels indicó que acorde con el dictamen, “que no ha sido publicado y nadie conoce”, existen elementos para detener a Guaidó, “pero optan por una persona cercana para advertirle que en cualquier momento lo puede detener a él”, afirmó.

“Esta detención es una maniobra de intimidación. Deja en evidencia que el gobierno no respeta el Estado de Derecho, de que hace lo que le da la gana sin respetar los derechos humanos”, aseguró.

El chavismo ha perdido su fuerza y el margen de maniobra, afirmaron Daniels y Spiritto, y por esta razón no se ha atrevido a ir directamente contra el presidente encargado y usan a Marrero “como chivo expiatorio” o sustituto.

Spiritto resaltó que Guaidó cuenta además con un apoyo popular inédito y una garantía internacional, en vista de las advertencias que han realizado importantes países de la región, entre ellos Estados Unidos, sobre cualquier agresión que pueda sufrir.

“Maduro está aislado, no tiene apoyo popular, no tiene financiamiento externo, dinero ni respaldo internacional de ningún tipo. No puede apresar a Guaidó porque no podría resistir el costo que esto supondría desde el punto de vista político”, sostuvo.

¿Midiendo reacciones?

García indicó el gobierno pretende medir el respaldo de la comunidad internacional a la gestión de la presidencia encargada, las reacciones y “que tanto son reales las amenazas”.

Ante la detención arbitraria del político la comunidad internacional no se hizo esperar: la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos se pronunciaron en rechazo a la detención arbitraria.

“Al atacar a otra persona el gobierno levantó las alarmas en el mundo como si fuera el propio Guaidó”, afirmó Daniels.

Spiritto señaló que se pueden esperar más sanciones a personalidades del gobierno, que se incremente la presión sobre sus familias y el bloqueo de los canales de transferencias financieras al gobierno.

Pese a esta situación y a considerar que sería un error político, los analistas no descartan que en los próximos días se produzca la detención de Guaidó. “El costo sería muy alto, pero la desesperación te lleva a cometer errores muy graves. Su detención puede ser el resultado de esa desesperación y la debilidad del grupo gobernante”, sentenció el politólogo.