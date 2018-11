Marlon Díaz: El país reconoce el triunfo de Unidad Estudiantil en la UC

Marlon Díaz, candidato de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, expresó este miércoles que la plancha Unidad Estudiantil triunfó en los comicios universitarios y que lograron vencer "el miedo, la represión y las amenazas".

"Queremos informarle a la comunidad regional, nacional e internacional que la unidad estudiantil ha triunfado. Hemos vencido el miedo, la represión y las amenazas. El logro mas importante es que hemos trascendido el país. Vencimos en Aragua, donde fue totalmente contundente el triunfo, en la facultad de Ingeniería y de Ciencias de la Salud. Ya todo el pais conoce los resultados", señaló Díaz en Instagram.

Pidió a la comunidad estudiantil que defiendan los resultados electorales ante las pretensiones del oficialismo de desconocer a los ganadores.

"Esto ha sido un mensaje claro de los estudiantes que no se han doblegado ante las amenazas. Les pedimos que se manifiesten ante los resultados. No nos abandonen que nosotros no abandonaremos la voluntad estudiantil", concluyó.

La comisión electoral presidida por el bachiller Eduardo León y el profesor José Manuel Ortega dio como ganador a la plancha presidida por Díaz, Unidad Estudiantil.

Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, aseguró que la comisión electoral presidida por Álvaro Londoño, afecto al oficialismo y que dio como ganador a la candidata Jessica Bello, no posee el reconocimiento de las autoridades de la entidad educativa superior.