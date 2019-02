María Corina Machado: Vladimir Padrino López no es la FAN

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, rechazó este martes las declaraciones de Vladimir Padrino López luego de que señalara que la Fuerza Armada Nacional (FAN) es "bolivariana".

“Bolivariano para usted es chavista y la FAN no es chavista; antiimperialista es para usted cubano y la FAN no es cubana. Usted, Padrino López, no es la FAN”, dijo Machado durante du programa de radio transmitido en Radio Caracas Radio.

Señaló que la condición en la que se encuentras los miembros de las fuerzas armadas los ha motivado a respaldar la instauración de la democracia en el país. "Todos sabemos lo que se está comiendo en los cuarteles de Venezuela, sabemos que nuestros soldados están pasando hambre", señaló.

Posteriormente, alegó que el cambio político en la nación es necesario y que el mismo tendrá influencia en las acciones de los políticos en Cuba. "El régimen cubano asume que Nicolás Maduro está de salida. En este momento hay una compra desenfrenada de petróleo: están raspando la olla, porque saben que esto no aguanta", aseveró Machado.

Destacó que la lección de estos gobiernos en dichos países reflejan el funcionamiento nulo del socialismo como modelo político y económico. "El socialismo no funciona, ni aquí, ni en ninguna parte”, apuntó.

“Lo que vive Venezuela debe dejar importantes lecciones para Latinoamérica. Han sido 20 años de lucha. No se trata solo de sacar a un tirano, sino de desmontar por completo un Estado criminal y socialista”, concluyó la encargada del movimiento político.

Con información de Vente Venezuela