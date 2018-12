María Corina Machado recibirá el Premio a la Libertad 2019

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, recibirá el Premio a la Libertad 2019, otorgado por la organización Liberal International.

El organismo anunció en su cuenta oficial de Twitter que la dirigente fue seleccionada luego de que la nominaran el Liberal Democrats y Liberal International Britihs Group.

Machado será la primera mujer latinoamericana en recibir este galardón. Vente Venezuela se prenunció con respecto a la premiación.

"Nos sentimos orgullosos de la lucha de nuestra Maria Corina por promover las ideas de la libertad en Venezuela. Es la primera vez que una latinoamericana recibe el #PrizeForFreedom. Gracias por representar el liberalismo en nuestro país".

The global #liberal family is pleased to announce that @MariaCorinaYA will be the recipient of our Prize for Freedom in 2019!



Nominated by @LibDems and @LibIntBg, Ms Machado will be the first woman in mainland #LatinAmerica to receive the award #Venezuela #HumanRights ���� pic.twitter.com/59y06nd2g7