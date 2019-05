María Corina Machado: ¿Qué más hay que esperar para activar el 187?

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, exhortó este viernes al gobierno de Juan Guaidó a implementar el artículo 187 de la Constitución para permitir el apoyo militar en el país.

“Hemos escuchado y respetamos las iniciativas del presidente interino Guaidó y también le hemos planteado lo que el país necesita. Por eso planteamos el 187.11, le decimos que reintegre a Venezuela en el TIAR”, indicó Machado durante una rueda de prensa.

A propósito del séptimo aniversario de la organización política que representa, Machado declaró con respecto a las alternativas que se han planteado para detener la crisis en el país, por ello, expresó su rechazo ante una aniquilación de la ciudadanía.

“¿Qué más hay que esperar? ¿Que nos fusilen a todos? Que quede muy claro, no todas las opciones están sobre la mesa. Es un régimen maligno que quiere aniquilar a Venezuela. No vamos a aceptar que en esta guerra no convencional impongan su narrativa. Estamos planteando la ayuda internacional en una misión de paz”, aseveró.

Posteriormente, exhortó a los venezolanos a exigir soluciones ante la crisis que se agrava en el país y ha afectado a los gobiernos del continente.

