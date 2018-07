María Corina Machado enfrentó a motorizados que la seguían

María Corina Machado, coordinadora del movimiento Vente Venezuela, enfrentó a unos motorizados que presuntamente la seguían y filmaban mientras se trasladaba en un vehículo.

“Ustedes me filman y yo los filmo a ustedes. ¿Por qué me están siguiendo? Porque yo no necesito ninguna seguridad”, reclamó Machado a los hombres.

La coordinadora de Vente Venezuela le preguntó a uno de los motorizados sobre para quien trabajaba y cuanto le pagaban.

“¿Por qué me tienen que estar intimidando y siguiendo hasta mi casa? Vayan y cuiden a los venezolanos que los están matando en la calle con el hampa desbocada”, señaló.

“Yo estoy trabajando para que tu tengas un mejor futuro en Venezuela, para que tus hijos tengan una mejor Venezuela y para que nunca nadie le hagan lo que tú me estás haciendo”, agregó.