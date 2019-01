Marco Rubio: Trabajaré por un plan de ayuda humanitaria para Venezuela

Marco Rubio, político estadounidense y actual senador por el estado de Florida, aseguró este jueves que la acción “más importante” que puede tomar Estados Unidos inmediatamente es la de colaborar con ayuda humanitaria para Venezuela.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Rubio aseguró que se prepararán para trabajar en un plan de ayuda con aliados regionales y la comunidad internacional para proceder al envío de alimentos, medicinas y otros insumos urgentes en coordinación con el presidente interino Juan Guaidó.

Por otra parte, sugirió a los mayores compradores de petróleo venezolano a trabajar con la administración Guaidó y cerrar relaciones con Nicolás Maduro. Rubio también destacó a los países que han manifestado su apoyo al presidente interino.

Today on the first full day of the Guaido administration I will work on getting Congressional support for a multilateral humanitarian aid plan so we can get food & medicine to the suffering people of Venezuela. — Marco Rubio (@marcorubio) 24 de enero de 2019

The most important action the U.S. can take immediately on #Venezuela is to be prepared to work with our regional allies & the international community to provide food, medicine & other humanitarian aid in coordination with President @jguaido. — Marco Rubio (@marcorubio) 24 de enero de 2019

Biggest buyers of Venezuelan oil are @ValeroEnergy & @Chevron. Refining heavy crude from #Venezuela supports great jobs in Gulf Coast.



For the sake of these U.S. workers I hope they will begin working with administration of President Guaido & cut off illegitimate Maduro regime. — Marco Rubio (@marcorubio) 24 de enero de 2019