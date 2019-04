Marco Rubio a Tarek William Saab: “Deberías entregarte a la DEA”

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, cuestionó este lunes a Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, por haberle respondido en Twitter, pese a que Diosdado Cabello pidió a todos los oficialistas que bloquearan al político en las redes sociales.

"¿Qué pasó con la orden del régimen de Maduro de bloquearme en Twitter? Ten cuidado, Tarek William Saab, porque por ello podrían acusarte de traición. Deberías entregarte a la Administración para el Control de Drogas, nuestras cárceles son mucho más amables que las de Maduro", dijo Rubio en Twitter.

Saab reveló que no había bloqueado al congresista de Florida en Twtitter, pese a que el oficialismo había anunciado un bloqueo masivo a Rubio en la red social.

"Marco Rubio, tus cobardes amenazas de muerte contra mí por defender a mi pueblo me comprometen aún más a ser leal a mis principios. Mis 42 años de militancia por la justicia y los derechos humanos no aceptan tu vil chantaje. Aquí te espero infeliz", aseveró Saab.

What happened to the #MaduroRegime order that everyone block me on twitter? Be careful @TarekWiliamSaab this may get you accused of treason!



You should turn yourself in to the DEA, our jails are much nicer than #Maduro jails. https://t.co/qOTsbPaxHO