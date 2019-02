Marco Rubio: Respaldo de México a Maduro es inexplicable

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, cuestionó este viernes el "apoyo" del gobierno de México, presidido por Andrés López Obrador, a Nicolás Maduro.

"Esperaba que pudiéramos redefinir la relación entre México y Estados Unidos, para que pudieramos transformarla en una asociación estratégica. Una alianza para afrontar nuestros desafíos comunes. Pero el inexplicable respaldo del nuevo gobierno a Maduro pone todo eso en duda", dijo Rubio en Twitter.

El gobierno mexicano fue el único país que se abstuvo de apoyar la reciente declaración del Grupo de Lima en contra de Maduro, y llamó a mantener "abiertos los canales diplomáticos para ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país".

El canciller del país centroamericano, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión con Rodolfo Nin Novoa, ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, para solicitar que se establezca un diálogo entre los factores políticos de Venezuela.

I was hopeful we would be able to redefine the U.S.-Mexico relationship as a strategic partnership.



Not a U.S. aid relationship.



An alliance to address our common challenges.



But the new government’s inexplicable support for Maduro has put all of that in doubt.