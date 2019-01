Marco Rubio: “Presencia de funcionarios fue una acción para intimidar”

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, rechazó que funcionarios del cuerpo de Fuerza de Acciones Especiales (FAES) rodearan la casa de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, donde se encontraba su hija de 20 meses de edad.

El representante estadounidense indicó que la acción fue "un esfuerzo para intimidar". También indicó que fue un globo de prueba para ver cuál sería la reacción ante su posible detención.

"Vi en vivo a Juan Guaidó cuando salió de su apartamento con la niña de 20 meses de edad. Las tropas de choque de Nicolás Maduro vinieron esta mañana buscando interrogar a su esposa. Los medios de comunicación y los miembros de la Corporación diplomática llegaron para monitorear la situación. Fue un esfuerzo para intimidar Pero también fue un globo de prueba para ver cuál sería la reacción ante su posible detención", escribió Rubio en Twitter.

El presidente interino indicó que los funcionarios del FAES estaban buscando información en su vivienda. “Quieren amedrentarme. No van a lograr quebrar a la familia venezolana”, dijo Guaidó en un rueda de prensa luego de que los funcionarios se retiraran de la vivienda este jueves.

Watch live as President . @jguaido returns to his home in Caracas where Maduro shock troops arrived earlier looking for his wife & intimidating his 20 month old child and her grandmother. https://t.co/WwYZD7bE6U

.@jguaido emerges from apartment with 20 month old child.

Maduro shock troops came this morning looking to question his wife. Media & members of diplomatic corp arrived to monitor situation.



Effort to intimdate. But also a trial balloon to see what reaction to arrest would be. pic.twitter.com/IujLjuY94g