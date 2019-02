Marco Rubio ofreció garantías al alto mando militar venezolano

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de la Florida, indicó a funcionarios militares venezolanos que “no habrá una purga militar después de Nicolás Maduro”.

Rubio envió un mensaje directamente a seis miembros de la Fuerza Armada y afirmó que la democracia de Venezuela está “en manos” de ellos.

El senador señaló que esos funcionarios son el general Padrino López, almirante Remigio Ceballos, mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio, almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, general de división Edgar Valentín Cruz Arteaga y mayor general Antonio Benavides Torres.

“Temen que la oposición purgará a los militares y los encarcelará si Maduro se retira del poder. Pero también saben que, en cualquier momento, se les puede dar órdenes que sus subordinados de rango y archivo se negarán a seguir. No habrá una purga militar después de Maduro porque Venezuela los necesitará para su seguridad y estabilidad durante la transición a la democracia”, dijo Rubio.

El senador indicó a los funcionarios que sí “ayudan a restaurar la democracia gozarán de inmunidad de la Asamblea Nacional que los Estados Unidos honrarán y seguirán”.

