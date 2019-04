Marco Rubio: “Ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad”

“Pueblo de Venezuela su destino está ahora en tus manos. Ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad”, tuiteo el senador Marco Rubio, luego del llamado del presidente encargado Juan Guaidó a salir a la calle y cesar la usurpación.

Pidió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ponerse del lado de la Constitución de la República.

After years of suffering freedom is waiting for people of #Venezuela. Do not let them take this opportunity from you.



Now is the moment to take to the streets in support of your legitimate constitutional government.



Do not allow this moment to slip away. It may not come again — Marco Rubio (@marcorubio) 30 de abril de 2019

Today their can be no bystanders in #Venezuela#FANB,police,judicial & political leaders you must either support restoring constitutional democracy or you are a supporter of Cuba’s efforts to colonize Venezuela



The choice you make will define the rest of your life — Marco Rubio (@marcorubio) 30 de abril de 2019

