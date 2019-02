Marco Rubio: Fuerzas de Maduro se enfrentaron con indígenas venezolanos

Marco Rubio, senador estadounidense, aseguró que recibió información este viernes sobre enfrentamientos de las Fuerzas Armadas de Nicolás Maduro con indígenas en la frontera de Venezuela con Brasil.

“Recibimos informes esta mañana de que las fuerzas de Maduro se enfrentaron con los indígenas cerca de la frontera de Venezuela con Brasil y dejaron a varios civiles gravemente heridos”, explicó Rubio mediante Twitter.

Asimismo, indicó que también hay pemones afectados por la situación. “En Kumarakapay se enfrentaron a militares, y hay indígenas heridos”, finalizó el político en la red social.

Receiving reports early this morning that #Maduro regime forces have clashed with indigenous people near #Venezuela border with Brazil & have left several civilians seriously wounded.



Reportes que pemones en Kumarakapay se enfrentaron a militares, y hay indígenas heridos.