Marco Rubio: Estados Unidos honrará la amnistía ofrecida por la AN

Marco Rubio, senador del condado de Florida en Estados Unidos, indicó este martes que los uniformados del alto mando militar, como Vladimir Padrino López, desempeñarán un rol importante para restaurar la democracia en Venezuela.

“Los líderes militares como Vladimir Padrino pueden desempeñar un papel importante en la restauración de la democracia en Venezuela”, dijo el político estadounidense.

Aseguró que de apoyar en la transición del gobierno, Estados Unidos y la comunidad internacional deberán honrar la Ley de Amnistía, redactada por la Asamblea Nacional.

“Y si lo hacen, los Estados Unidos y la comunidad internacional deben honrar la amnistía ofrecida por el gobierno legítimo”, comentó Rubio.

Military leaders like @vladimirpadrino can play an important role in restoring democracy in #Venezuela. And if they do,the U.S. & international community should honor the amnesty offered by the legitimate government.