Marco Rubio: Cabello sabe que ha perdido muchas cosas con dinero robado

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, dirigió este martes un mensaje a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que expresó que este “sabe muy bien que ha perdido muchas de las cosas que compró bajo otros nombres con dinero robado”.

Rubio calificó a Cabello como “narcotraficante” y aseguró, desde su cuenta en Twitter, que aquellas cosas que ha comprado el primer vicepresidente del PSUV “algún día se venderán y cientos de millones volverán al gobierno legítimo en Venezuela”.

Por consiguiente, agregó que esto servirá para “reparar el daño que el régimen ha causado”.

Este martes, El Nuevo Herald informó que la hija del primer vicepresidente del PSUV fue regresada a Venezuela, luego de haber intentado ingresar a Estados Unidos. El medio también afirmó que le había sido confiscada la cantidad de 800 millones de dólares.

Cabello negó la información y aseguró que se trata de “otra infamia”.

"Vuelve la derecha en su desespero a crear y a creer sus propias mentiras", expresó.

Drug lord @dcabellor knows full well he has lost many of the things he bought under other names with stolen money. One day they will be sold & hundreds of millions returned to legitimate government in #Venezuela to help repair damage regime has caused. https://t.co/aSeqwMUZ6H