Manuela Bolívar: Los niños mueren porque el régimen no invirtió el dinero

La Comisión de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea Nacional presentó este jueves un informe preliminar sobre la crisis de salud infantil en Venezuela. La diputada Manuela Bolívar dijo que el documento "confirma y deja constancia de la responsabilidad de Nicolás Maduro en la muerte de los cuatro niños que esperaban trasplante de médula ósea en el hospital J. M. de los Ríos"..

“Entre el 6 y el 26 de mayo se da la muerte de cuatro niños en el Hospital J. M. de los Ríos a la espera de un trasplante de médula ósea, pertenecientes a un grupo de 30 niños que se encuentran internados en la unidad de Hematología de dicha instancia hospitalaria debido a que en diciembre de 2018 se suspende el convenio entre Pdvsa y ATMO (Asociación para el Trasplante de Médula ósea en Italia), el cual consistía en enviar a los niños a Europa para poder realizar el procedimiento, pero fue suspendido luego de que Pdvsa no cancelara al gobierno de Italia una deuda acumulada", explicó Bolívar.

Insistió en la importancia del informe preliminar en el registro de "crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura para que haya justicia una vez que cese la usurpación en el país". Aseguró que en Venezuela hay miles de niños que corren el riesgo de morir por desnutrición, cáncer u otras enfermedades.

“Arreaza, tú lo sabes muy bien: No son las sanciones, es una decisión que no se tomó para pagar los trasplantes de estos niños. Desde esta comisión dejamos un registro porque en algún momento en este país habrá justicia. El régimen decidió no invertir el dinero, sino robárselo, y por eso hoy los niños mueren. Hoy estamos en una emergencia humanitaria sin precedentes, en la que el régimen sentencia a los venezolanos a morir”, señaló Bolívar

La comisión parlamentaria pidió extender a todos los servicios del hospital las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a los pacientes del Servicio de Nefrología del hospital J. M. de los Ríos en respuesta a una solicitud de las asociaciones civiles Centros Comunitarios de Aprendizaje y Prepara Famila. Informó que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, designó un equipo técnico para atender el caso del resto de los niños que esperan por trasplante de médula ósea.

Con información de Voluntad Popular