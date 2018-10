Magistrados del TSJ en el exilio se reunieron con canciller de Chile

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio se reunieron con el canciller de Chile, Roberto Ampuero, para hablar sobre la situación de Venezuela.

Miguel Ángel Martin, presidente del TSJ en el exilio, sostuvo un encuentro con el magistrado Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, a quien le expuso la necesidad de hacer cumplir la sentencia contra el presidente Nicolás Maduro.

Martín aseguró que el papel de la comunidad internacional es importante para el devenir de la crisis venezolana porque la aplicación del derecho internacional puede lograr la "terminación del régimen" de Maduro.

"Lo que está padeciendo Venezuela es un hambre demencial, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay un Estado de derecho, no hay justicia y necesitamos la comunidad internacional, así como la prensa, para que no se duerma este tema", sostuvo.

