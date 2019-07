Perkins Rocha, ex magistrado y miembro del consejo consultivo de Soy Venezuela, aseguró este lunes que el diálogo no es la solución para la crisis venezolana. Indicó que no es más que un elemento distractor del régimen de Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder.

“No se puede desconocer a Maduro si participas en una negociación”, enfatizó Rocha en el foro A dos años del 16 de julio realizado en el auditorio de El Nacional.

Destacó que al participar en el proceso de negociación de Barbados con representantes del oficialismo se está reconociendo la figura de Maduro como presidente.

Explicó que el plebiscito realizado el 16 de julio de 2017 fue lo que impulsó la designación del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que hoy se encuentra en el exilio.

“El TSJ legítimo fue el que nos hizo comprender que la sociedad civil puede desconocer una asamblea constituyente, un fiscal general y también a un presidente”, indicó Rocha.

Para iniciar un proceso de cambio en el país, afirmó que es necesario mucha fuerza institucional y ciudadana.

Resaltó que es necesario que en la Asamblea Nacional se discuta el artículo 187, numeral 11, de la Constitución de la República.

“Al permitir su discusión le enviamos un mensaje político muy claro al mundo: No tenemos soberanía, la soberanía la tienen solamente los ciudadanos y autorizamos la intervención militar extranjera en suelo patrio”, manifestó.