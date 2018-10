“Maduro es una de las cosas más nefastas que le ha pasado a Latinoamérica”

Argentina ha sido uno de los países de Latinoamérica que más se ha pronunciado sobre la situación económica y social que enfrenta Venezuela. El gobierno argentino ha propuesto reiteradamente aumentar la presión al gobierno de Maduro.

Mauricio Macri, presidente de Argentina, aseguró que evalúa denunciar casos de violación de derechos humanos en Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Ha sostenido que es necesario lograr un cambio político en el país.

Antonella Marty, asesora del Senado de Argentina (de mayoría oficialista), explicó que el gobierno de Macri está comprometido con lo que catalogó como la restitución de la democracia venezolana.

“Hay un gran compromiso de nuestro presidente, Mauricio Macri, con Venezuela. Siempre está pendiente de lo que ocurre y ha insistido en la necesidad de que este país retome las sendas de la democracia”, aseguró Marty en una exclusiva a El Nacional Web.

Marty llegó a Venezuela, luego de cuatro años de su última visita, para constatar la situación del país y conversar con dirigentes venezolanos como María Corina Machado. Sostuvo que lo que ha encontrado es una nación que se encuentra en deterioro.

“Cada vez que vengo, tenía cuatro años sin venir, la encuentro más deteriorada. En esta visita he observado el daño que sufre. Se debe tomar acción ante lo que ocurre en Venezuela y eso se consigue con el apoyo de la región para lograr la salida del régimen. Hay un pueblo que se está muriendo de hambre”.

La investigadora indicó que los venezolanos deben apoyarse en el respaldo de la comunidad internacional para conseguir la salida de Nicolás Maduro. Resaltó que en la región existe un compromiso con la democracia en el país.

“También hay un liderazgo en América Latina que está acompañado por Sebastian Piñera, presidente de Chile e Iván Duque, mandatario colombiano. El compromiso es para que Venezuela pueda salir finalmente de la situación que aqueja a los venezolanos”.

También alertó sobre las consecuencias para la región de la permanencia de Maduro en el poder debido a sus relaciones con algunas organizaciones. “No olvidemos que en Venezuela hay presencia de la FARC y otras organizaciones que van afectando y que se difunden por toda la región”.

Puntualizó que Nicolás Maduro, al igual que Hugo Chávez, impulsa la ideología socialista en el continente y que por ello debe existir unidad en los países democráticos del mundo en contra de esta ideología.

“Nicolás Maduro ha sido una de las cosas más nefastas que le ha pasado a Latinoamérica y a Venezuela, por su puesto de la mano de Fidel Castro y de Hugo Chávez y eso no hay que olvidarlo porque también fueron claves en la destrucción de nuestro continente”.

Sobre el tiempo que ha durado el gobierno de Maduro, señaló que, a su juicio, se debe a lo que catalogó como el secuestro de las instituciones y el apoyo del gobierno cubano.

“Lo que ha postergado que puedan salir de esta situación, es la toma de las instituciones por parte del régimen. Además de la penetración de Cuba mediante del G2 cubano en las filas de las Fuerzas Armadas y de las demás instituciones”.

A pesar de la situación política que confronta el país, la experta en América Latina recalcó que es posible conseguir un cambio de gobierno, siempre y cuando exista una dirigencia opositora con valores para impulsarlo.

“Sí es factible la salida, gracias a una dirigencia que está comprometida con este cambio y que tiene los valores para impulsar ese cambio. Yo sí creo que puede haber una salida pronta porque todos los sistemas socialistas, son régimen que fracasan desde sus bases”.

Marty aseguró que una vez que se logré un cambio en la política de Venezuela, el país tendrá un crecimiento económico que beneficiara a la región.

“Cuando caiga el régimen este país va a conocer de grandes crecimientos económicos y va a ser un momento crucial para toda América Latina y vamos a ver cómo se va a transformar en un país que conozca de bienestar, de calidad humana e institucional”.

Señaló que los jóvenes tienen un rol importante en ese cambio y precisó que se deberán realizar acciones que lleven a la “justicia”.

“También será un país que sabrá barrer todo lo que ha sido la gestión de un narco régimen que está azotando al país. Ese régimen se va a acabar y va haber justicia. La juventud tendrá un rol importante en ese momento a partir de la caída del régimen, a través de ideas lógicas que defiendan la libertad”.

De igual forma, se refirió sobre la oposición venezolana y señaló que la dirigencia debe actuar con coherencia y no ceder a propuestas de elecciones.

“El mensaje a la dirigencia opositora de Venezuela es que dejen de creer en ‘socialismos vegetarianos’. El único camino es la libertad y no ceder principios a cambio de cargos o participar en elecciones con un régimen ilegitimo, que tiene las instituciones secuestradas”.

Opinó que la ruta debe ser exigir la salida de Maduro y recalcó que existe una parte del liderazgo opositor que está comprometido con la ciudadanía.

“La solución es exigir que salga el régimen con el respaldo de la comunidad internacional. No tiene mucho sentido insistir en un diálogo o en elecciones con un régimen que no tiene intenciones del salir del poder. Me parece que María Corina Machado es una de las dirigentes que tiene más claro lo que hay que hacer”.

Mensaje a los venezolanos

Antonella Marty comentó que lo que más la ha conmovido de la situación de Venezuela ha sido ver que miles de venezolanos emigran en búsqueda de un mejor futuro. Aseguró que esta situación es impulsada por modelos socialistas.

“Es muy doloroso lo que ocurre en Venezuela y tener que ver la división de las familias es lo que más me duele y es lo que el régimen ha impuesto porque es algo propio de estos sistemas socialistas”.

Finalmente envió un mensaje a los ciudadanos, en el que les pidió que mantengan la esperanza debido a que, a su juicio, habrá un cambio político.

“Lo que más me ha gustado ha sido la calidad de los venezolanos que me atrapa. El mensaje es de esperanza, que sigan luchando porque tienen como dar la pelea y salir adelante”.