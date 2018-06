“Maduro pide lealtad a la FANB porque va a aumentar la represión”

Luego de las elecciones del 20 de mayo, el presidente Nicolás Maduro ha exigido en dos oportunidades la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La segunda vez fue durante la conmemoración de la Batalla de Carabobo el domingo pasado.

“Debe estar sintiendo algo, es la segunda vez que Maduro hace un llamamiento en esta dirección. Esto quiere decir que no ha desaparecido lo que él considera una amenaza, por eso su exigencia. Otro aspecto es que el presidente pida lealtad porque va a aumentar la represión, va a ser más severa. Hay muchas lecturas, hay que ver en los próximos días qué es lo que sucede”, señaló el general retirado Gonzalo García Ordóñez, ex jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada.

Cree que las acusaciones de Maduro según las cuales desde Colombia se preparan falsos positivos contra Venezuela, con la anuencia de Estados Unidos y militares retirados, forman parte de “los fuegos preparatorios” que el mandatario hace ante la posibilidad cierta de que el gobierno de Iván Duque endurezca la relación hacia el país.

Afirmó que los señalamientos contra Estados Unidos forman parte del guion permanente del gobierno. Sostuvo que tampoco son nuevas las acusaciones de un complot en el que también estarían involucrados militares retirados, y recordó que entre los detenidos figuran oficiales que ya no están dentro de la FANB.

El ex jefe del Cufan no cree que el exhorto de Maduro tenga efecto a lo interno del sector castrense. “Los militares no están ausentes de la vida nacional. La situación del país es un libro abierto y afecta a los miembros de la Fuerza Armada, que también están padeciendo la inseguridad, alto costo de la vida, desempleo y destrucción de la infraestructura nacional”, agregó.

Enemigo externo. La presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, señaló que el discurso de lealtad ha sido más recurrente en Maduro que en Hugo Chávez y se mantendrá en actos próximos como los ascensos: “Llama la atención que la lealtad exigida sea hacia Maduro y no para la revolución”.

Recordó que durante el gobierno de Álvaro Uribe la tensión con Venezuela alcanzó una gran conflictividad. “Con este discurso ante la Fuerza Armada, Maduro refuerza la tesis del enemigo externo. Duque, hijo dilecto de Uribe, no entra en el eje de las alianzas estratégicas y es una amenaza para la revolución y para Maduro. La única vez que Venezuela estuvo a punto de ir a la guerra real, durante el gobierno de Chávez, fue cuando Uribe estaba en el poder”.

San Miguel sostuvo que la situación dentro de los cuarteles sigue delicada debido a las detenciones en todos los niveles y grados, e incluye a los cadetes y guardiamarinas. Añadió que los delitos fijados son traición a la patria e instigación a la rebelión entre otros.