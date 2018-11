Maduro “parirá” plata para mejorar condiciones de la Aviación

El presidente Nicolás Maduro se comprometió con los integrantes de la Aviación a mejorar sus condiciones económicas y de infraestructura.

“Pese a las agresiones y bloqueos imperialistas, me comprometo a parir una solución a todos los problemas que tenemos, a sacar plata de dónde no tengo, pero vamos a tener a nuestra Aviación en el nivel más alto (…). He dado la orden expresa para preparar un equipo especial y ojalá en el centenario podamos decir: ‘Misión cumplida’”, expresó Maduro en el 98° aniversario de la Aviación Militar.

“Es clave. Sé que hay una moral muy grande en la patria; si no fuera por la moral y la fe, no tuviéramos la Aviación Militar tan llena de luz. Esa luz y amor a la patria están siendo agredidos constantemente, y ante cada agresión necesitamos más y más moral. Declarar la independencia de Venezuela en el siglo XXI tiene un gran mérito, pero implica también un gran esfuerzo, valentía y coraje, mucha conciencia y mucha moral”, señaló.

El jefe del Estado recibió ayer al presidente del Parlamento norcoreano, Kim Yong-nam, en Miraflores; mientras que el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, señaló: “Corea del Norte está dispuesta a participar con nosotros en cualquier proyecto. Si no fuera por la distancia geográfica, que es extraordinariamente lejana, nosotros podríamos decir que estamos en la misma situación. La lejanía impide una relación más fluida, más cercana, pero la cercanía ideológica nos permite trabajar juntos en los proyectos que son necesarios para lograr la paz de ellos y la paz de nosotros”, aseguró.