Maduro: No dejaremos de venderle petróleo a Estados Unidos

Nicolás Maduro aseguró este viernes que no dejará de venderle petróleo a Estados Unidos a pesar de haber roto relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense y ordenar el desalojo de la Embajada.

“Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de los EE.UU. y creciendo en nuestra producción con inversiones estadounidense en Venezuela”, manifestó Maduro en una rueda de prensa.

Aseguró que la orden de desalojo debe ser cumplida por los funcionarios diplomáticos de EE UU. "Aún están dentro del plazo de 72 horas dictaminada", señaló.

Porteriormente, aseguró estas medidas no le impedirá mantener contacto con dicha nación. “Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de EE UU, no con los estadounidenses, las relaciones con las universidades, los sindicatos, los movimientos sociales y económicos de EE UU seguirán reverdeciendo”.