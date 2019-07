Maduro: Bachelet dio un paso en falso con informe de DD HH sobre Venezuela

Nicolás Maduro aseguró este lunes que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio un paso en falso al presentar el informe sobre Venezuela en el que afirmó que existen graves violaciones de los derechos humanos.

"El informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente enemiga de la revolución bolivariana, un informe cargado de mentiras, de datos inexactos, datos falsos (…) creo que dio un paso en falso, creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y le dictaron desde el Departamento de Estado de Estados Unidos", expresó Maduro desde el Palacio de Miraflores.

Dijo que la ex presidenta de Chile cedió a las presiones de Estados Unidos. Por ello, dijo, envió una carta exigiendo una rectificación. "Yo estoy enviando una carta personal a la ex presidenta Bachelet diciéndole varias verdades, esa carta se va a dar a conocer en Ginebra dentro de 48 horas (…) que no se preste al fascismo y al intervencionismo y otras de interés mutuo, ojalá este paso en falso le sirva para sacar lecciones a la señora Bachelet y pueda enderezar el camino", indicó.

Bachelet publicó el 4 de julio un informe de 18 páginas en el que expone violaciones del derecho a la salud, uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, entre otros, tras su visita entre el 19 y el 21 de junio al país.

Este es el segundo informe que Bachelet presenta en lo que va de año. El primero, el pasado 20 de marzo, también aseguraba que en Venezuela hubo numerosas violaciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad.

