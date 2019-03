Madre de Luis Páez: Yo lo que quiero es que me suelten a mi hijo

"La respuesta que quiero es que me suelten a mi hijo", esa es la única petición que tiene la madre de Luis Páez, quien está detenido desde el jueves pasado, junto con Roberto Marrero, jefe de despacho de la presidencia de Juan Guaidó.

Asegura que lleva todo el día en las adyacencias al Palacio de Justicia y que estará el tiempo necesario para obtener una respuesta. "No sé si ha comido. No sé cómo está. No sé nada de él. Los nervios me dominan por no saber nada", dijo a TVVenezuela Noticias.

La primera audiencia que estaba programada para este lunes fue diferida debido a la falla eléctrica que afectó a todo el territorio nacional. A Marrero se le acusa de estar presuntamente involucrado con hechos terroristas; sin embargo, se desconocen las acusaciones en contra de Páez.

"Yo no sé qué decirle. Estoy demasiado consternada. No sé nada de lo que está pasando. Quiero que me suelten a mi hijo", reiteró la madre, mientras esperaba en las afueras de los tribunales.