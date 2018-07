Madre de Lorent Saleh: Me tienen que matar para callarme

Yamile Saleh, madre del preso político Lorent Saleh, aseguró que seguirá manifestando hasta lograr la libertad de su hijo, quien se encuentra detenido desde 2014.

"Me tienen que matar para yo callarme, no me voy a callar hasta que mi hijo esté en libertad, hasta que no le respeten los derechos humanos", indicó este miércoles a las afueras del Centro Financiero Latino.

Aseguró que en el Ministerio Público y en El Helicoide, lugar donde Saleh se encuentra recluido, no la atienden ni le reciben los documentos, por lo que acude a los medios de comunicación para que la escuchen.

"Le pido a la comunidad internacional, a la ciudadanía, a los venezolanos, ayúdenme. Lorent no pertenece a ningún partido, es activista en derechos humanos. Está ahí por denunciar las violaciones a los derechos humanos a las que estamos sometidos todos los venezolanos".

#VIDEO | @yamisaleh desde la Defensoría: "Me tienen que matar para yo callarme. No me voy a callar hasta que mi hijo no esté en libertad".#TodosSomosLorent pic.twitter.com/3EzDqLXT5c — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) 4 de julio de 2018