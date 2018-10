Machado: La dirigencia opositora no ha estado a la altura de la historia

María Corina Machado, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, opinó este viernes, durante una entrevista, que la dirigencia opositora "no estuvo a la altura" para generar un cambio político en el país.

"La verdad es dura. Yo he sido muy precisa, y no especulo. Hemos estado muy cerca de lograr un quiebre en el régimen. La sociedad venezolana dio mucho, pero la dirigencia política no estuvo a la altura de la historia. Esos errores le han costado mucho al país", expresó Machado durante una entrevista a Efecto Cocuyo.

La coordinadora de Vente aseguró que ha realizado acercamientos políticos con partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, con quienes estaría dispuesta a colaborar si se suman a las posiciones elaboradas el 16 de julio del año 2017.

"Les he dicho muchas veces que les hablo con los brazos abiertos. Estamos enfrentando una lucha existencial, debemos encontrarnos en la ruta del 16 de julio, una ruta que no caiga en farsas electorales y que provoquen el quiebre de la dictadura", señaló la dirigente política.

Machado cuestionó el llamado a "elecciones de concejales", convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para diciembre y recalcó que deben construirse espacios políticos alternativos a los electorales.

"Aquí no hay elección ni pa' reina de carnaval. Nadie reconoce esas elecciones convocadas por la constituyente cubana. Hay que construir espacios, y estoy dispuesta a hacerlo con quien se sume a la ruta del 16 de julio", aseveró.

Por otra parte, la dirigente político se refirió a las posturas internacionales con respecto a Venezuela, y aseguró que la muerte del concejal metropolitano Fernando Albán tendrá consecuencias.

"Solo hay dos posturas: La de Almagro y la de Zapatero. En la Asamblea se debatirá este martes declarar a Zapatero como persona non grata, con lo cual estoy de acuerdo. Y puedo decir que el asesinato de Fernando Albán va a traer consecuencias en el ámbito de las sanciones. Estoy convencida que en Venezuela hay fuerzas importantes que nos van a llevar a ese punto de quiebre".

Con información de Efecto Cocuyo