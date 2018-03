LVL: Solo 41% de la población está dispuesta a votar y es chavista

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, argumentó que el sector opositor no está dispuesto a participar en las elecciones presidenciales que convocó la Asamblea Nacional Constituyente para el 20 de mayo.

El economista explicó en el programa Vladimir a la 1, por Globovisión, que los estudios realizados señalan que solo 41% de la población estaría dispuesta a votar y a favor del presidente Nicolás Maduro.

“Si estuviéramos un país normal y si fuera un evento competitivo, aquí nosotros no nos preguntáramos quién es el favorito a ganar", declaró

Consideró que, con las condiciones electorales actuales, el debate no es quién será electo presidente, sino la cantidad de personas que está dispuesta a ejercer su derecho al sufragio.

"Si hubiera una elección que refleje la preferencia electoral, Maduro se vería en problemas. 75% de la población estaría dispuesta a votar si vota en contra de Maduro", señaló.

Indicó que las encuestas no son del todo determinantes para calcular la participación como para la preferencia de la población.

“Si tú no confías -en el proceso electoral- uno podría concluir que no vas a votar, pero resulta que no es verdad, ni siquiera yo sé si voy a votar”, expresó.

El presidente de la firma aseguró que los líderes de la oposición, al no querer verse como abstencionistas, han asumido una postura de exigencia para condiciones electorales justas.

"Hoy no sé si la mejor decisión es votar o no votar, porque la mejor decisión no está sobre la mesa, la mejor decisión es que la oposición esté unida, llame a votar o llame al boicot electoral", dijo.

En caso de que el candidato Henry Falcón gane las elecciones, León comentó que se presentaría un escenario parecido a la Ley de la Ventaja en el fútbol.

Aún sin condiciones, con una participación en desventaja y con incumplimiento de la normativa, si se obtiene la victoria, se tornaría válida, según el presidente de Datanálisis.