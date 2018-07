Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, reveló que Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente (ANC), la llamó el 28 de diciembre de 2012 para informarle que el ex presidente Hugo Chávez había muerto.

En una entrevista con la periodista Sebastiana Barráez para Punto de Corte, la fiscal general reveló que luego de la primera llamada telefónica, Cabello se retractó de lo dicho y nunca le presentó el acta de defunción de Chávez.

“Yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre (2012) y me llama Diosdado: 'vente que Chávez se murió'. Nosotros comprando pasajes para regresar a Venezuela, pero después me llama para decirme que no se murió. Te cuento lo que ocurrió, tal cual. Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas, incluso tenemos una investigación sobre ese caso”, confesó Ortega.

La fiscal general también habló sobre los conflictos de poder que existen en el gobierno de Nicolás Maduro. Explicó que según la información que ella manejaba, Cabello iba a ser el candidato en las pasadas elecciones y dijo que con esa incongruencia se evidencian los problemas en el núcleo del Estado.

“Existe un conflicto entre Diosdado y Maduro. Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado estaba convencido que en las elecciones, que debieron ser en diciembre de este año, él sería el candidato. Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder”, declaró la fiscal general.

Ortega Díaz aseguró que si pudiera darle un mensaje a Nicolás Maduro le diría: “Renuncia, vete, permítele a los venezolanos ser felices. Tú no quieres a Venezuela porque tú no eres de Venezuela. Deja que los venezolanos se desarrollen, crezcan y encuentren el camino de la libertad. Entrégate a la justicia”, concluyó.

Entrevista de Punto de Corte