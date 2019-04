Luisa Ortega Díaz: Enfrentaré la justicia si consideran que debo hacerlo

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio, aseguró que está dispuesta a enfrentar la justicia si es necesario.

“Si consideran que debo enfrentarla, la enfrentaré. Estoy decidida a seguir trabajando por los venezolanos”, dijo.

Ortega señaló que no ha cometido ningún crimen, por lo que considera que cualquier proceso penal contra ella resultará en una absolución.

“Estoy dispuesta a enfrentar todo lo que sea en función de lograr la libertad en Venezuela y que sea restituido el estado derecho”, dijo.

De la misma forma, consideró como “saludable” que se inicie dicho procedimiento. “Yo no tengo nada que temer. No he hecho nada para ser procesada penalmente, pero lo enfrentaría también”, reiteró.